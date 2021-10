Volley sorde, l'Italia di Ilaria Galbusera conquista l'argento ai Mondiali - BergamoNews

Il sogno iridato della Nazionale Italiana di volley sorde si è interrotto a un passo dal titolo.

La formazione capitanata dalla bergamasca Ilaria Galbusera si è infatti dovuta arrendere alla Turchia nella finale dei Campionati del Mondo, mancando per un soffio la doppietta con gli Europei.

Campionesse continentali in carica, le azzurre non sono riuscite a ripetere l’exploit con l’Ucraina cedendo alle avversarie per 3-2 al termine di una sfida particolarmente combattuta.

Spinto dal pubblico presente sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Chiusi, il sestetto tricolore ha provato a riscattare la sconfitta all’esordio mettendo in campo tutta la grinta che le contraddistingue.

La determinazione della 30enne di Sorisole non è bastata alle ragazze di Alessandra Campedelli (nel cui staff figura anche Simona Rinieri, vincitrice di una Coppa dei Campioni con il Volley Bergamo) che hanno faticato a contenere gli attacchi delle turche perdendo i primi due set per 25-23 e 25-22.

L’iniziale sofferenza ha lasciato spazio all’orgoglio di Galbusera e compagne che hanno tentato di ribaltare l’inerzia del match imponendo il proprio gioco e conquistando i successivi parziali per 25-18 e 25-22.

A decidere le sorti della partita è stato ancora una volta il tie-break che ha premiato la Turchia, capace di contenere la rimonta dell’Italia e di imporsi così per 15-13.

Nonostante la sconfitta, le azzurre non hanno perso il sorriso confermando il proprio percorso di crescita interrotto negli ultimi anni soltanto dalla pandemia.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!