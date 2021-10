Uomo di 79 anni muore nei pressi di una baita ad Azzone - BergamoNews

Azzone. Un uomo di 79 anni ha perso la vita nei pressi di una baita in località Le Serve di Azzone a 1300 metri di quota nel primo pomeriggio di sabato.

I tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino sono stati chiamati intorno alle 13. Insieme a loro, sul posto, i Carabinieri e il medico per la constatazione del decesso.

Si tratta di un uomo residente in zona le cui cause della morte sono in corso di accertamento.

Il Soccorso alpino si è messo a disposizione con i mezzi per gli spostamenti e ha montato la torre-faro necessaria per illuminare l’area, collaborando con i Carabinieri. L’intervento si è concluso in serata.

