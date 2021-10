L'Atalanta vuole sfatare il tabù 1-1 con il Milan per avvicinarsi alla vetta e tornare a correre - BergamoNews

Bergamo. Nell’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali l’Atalanta sfida il Milan nel secondo big match in otto giorni. Dopo la battaglia contro l’Inter, il teatro dell’incontro in programma domenica 3 ottobre alle 20.45 è il Gewiss Stadium.

La corazzata di Gasperini in questo avvio di campionato ha ottenuto undici punti in sei gare e si trova in settima posizione. Un bottino forse al di sotto delle aspettative ma tutto sommato positivo se teniamo in considerazione il primato nel girone di Champions League. Negli ultimi dodici confronti di Serie A con i rossoneri la Dea ha collezionato quattro vittorie, sei pareggi e due sconfitte. Nei precedenti in tutte le competizioni tra meneghini e bergamaschi il risultato che si è verificato più spesso, addirittura 14 volte, è l’1-1.

Nella passata stagione un successo a testa per le due compagini: l’andata Milan-Atalanta era finita 0-3 con i gol di Romero, Ilicic e Zapata mentre il ritorno a Bergamo era terminato 0-2 in favore dei diavoli grazie alla doppietta di Kessie.

I milanesi sono ancora imbattuti in campionato dove hanno inanellato una serie di cinque vittorie e un pareggio. Questi risultati hanno portato la truppa di Pioli all’inseguimento della capolista Napoli a due lunghezze dalla vetta. L’unica nota negativa del momento è il passo falso arrivato in settimana in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Per bissare il successo con lo Young Boys e ripetere l’ottima prestazione con l’Inter, Gasperini punterà su Musso in porta, davanti a lui dovrebbero agire Djimsiti, Palomino e Toloi (gli ultimi due ancora acciaccati). Sulla mediana potrebbe essere riproposto il tandem De Roon–Freuler e ai loro lati ritrova una maglia da titolare Maehle per sostituire l’infortunato Gosens, insieme a Zappacosta. In avanti uno tra Pessina e Malinovskyi potrebbe lasciare spazio dall’inizio a Ilicic per supportare Zapata.

Il tecnico rossonero Pioli schiererà Maignan tra i pali, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo Kessie e Tonali, sulla trequarti Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle di Rebic, non convocato Giroud.

