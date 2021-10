Harakiri Atalanta contro il Milan, la truppa di Gasperini si fa male da sola e crolla 3-2 al Gewiss Stadium - BergamoNews

Una brutta Atalanta, distratta e poco incisiva sulla trequarti si arrende al cospetto di un Milan più convinto dei propri mezzi e in una straordinaria condizione fisica e mentale. Avvio da incubo per la banda di Gasperini che già dopo quaranta secondi si trova a inseguire: la rete di Calabria premiato dal filtrante di Hernandez, con i difensori bergamaschi tutt’altro che attenti, ha indirizzato subito il match.

Nonostante l’indecisione i padroni di casa provano a reagire e vanno vicini al pareggio in tre occasioni: Malinovskyi con una conclusione neutralizzata da una scivolata decisiva di Tonali, Zappacosta e Zapata invece trovano la doppia risposta di Maignan che salva il risultato. Ci pensa Freuler a condannare i suoi compagni al 2-0 ospite. Lo svizzero in fase di impostazione perde una palla sanguinosa sulla trequarti atalantina, Tonali si invola verso la porta e spiazza Musso senza problemi.

Nella ripresa Gasperini prova a usare l’artiglieria pesante inserendo le punte di diamante Ilicic e Muriel per dare una scossa alla sua Atalanta. Il tecnico non è soddisfatto della prestazione dei suoi ma anche l’ingresso dei due fantasisti non cambia la sostanza. Musso è chiamato a un intervento miracoloso in tuffo per negare il tris a Saelemaekers. Terza rete solo rinviata a quando Leao arrotonda il punteggio con una magia a giro sotto l’incrocio. Nel finale accorcia le distanze Zapata su calcio di rigore per un fallo di mano di Messias sul tiro di Zappacosta. C’è spazio anche per la marcatura a recupero inoltrato di Pasalic, pescato nell’area piccola da Zapata ma non basta per riacciuffare un match già compromesso.

