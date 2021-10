Elezioni comunali 2021, alle 12 affluenza al 15,90%: -7% rispetto al 2016 - BergamoNews

Bergamo. Arrivano i primi dati elettorali nei 38 Comuni bergamaschi chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni, con l’affluenza a 5 ore dall’apertura dei seggi.

L’attenzione, ovviamente, è più alta nei 12 Comuni dove figura un solo candidato sindaco e dove, quindi, il temibilissimo avversario si chiama quorum: si tratta di Adrara San Rocco, Ardesio, Bottanuco, Calvenzano, Castione della Presolana, Chiuduno, Filago, Gromo, Locatello, Medolago, Oltressenda Alta e San Pellegrino Terme.

Per essere eletto ed evitare l’incubo del commissariamento, il candidato avrà bisogno del 50% di voti validi sul 40% degli aventi diritto: ai fini della determinazione di tale quota, non si terrà conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che decideranno di non votare.

Curiosità, ma poco più, nei restanti 26 Comuni dove sarà necessario invece attendere fino allo spoglio, che inizierà lunedì alle 15, per iniziare a comprendere le tendenze di voto dei cittadini.

Dai primi numero, però, si conferma il trend negativo degli ultimi anni, con un’affluenza sempre minore alle urne: rispetto all’ultima volta che sono stati chiamati al voto, al primo bilancio delle ore 12 solo a Calcinate si è votato di più (18,48% contro 17,82%).

Complessivamente ha votato il 15,90% contro il 22,49% di cinque anni fa quando però si votò in una sola giornata.

L’affluenza nei paesi al voto alle 12

Adrara San Rocco 15,89%

Albano Sant’Alessandro 15,09%

Alzano Lombardo 14,23%

Ardesio 10,18%

Bedulita 7,06%

Bottanuco 14,65%

Calcinate 18,48%

Calvenzano 17,22%

Caravaggio 17,73%

Carobbio degli Angeli 16,58%

Castione della Presolana 11,78%

Chiuduno 13,58%

Cologno al Serio 19,68%

Cornalba 22,77%

Costa Valle Imagna 19,85%

Costa Volpino 17,63%

Filago 16,59%

Gorno 25,02%

Gromo 14,30%

Locatello 11,81%

Medolago 13,55%

Oltressenda Alta 24,41%

Palazzago 8,37%

Palosco 16,57%

Ponte San Pietro 14,88%

Predore 17,71%

Pumenengo 21,05%

San Giovanni Bianco 12,29%

San Paolo d’Argon 15,91%

San Pellegrino Terme 14,20%

Solza 16,54%

Strozza 18,60%

Torre Pallavicina 17,94%

Treviglio 15,79%

Urgnano 16,09%

Valnegra 17,58%

Verdellino 19,00%

Vilminore di Scalve 19,79%

