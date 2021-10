Creattiva 2021 chiude col botto: 40mila visitatori da tutta Italia - BergamoNews

Bergamo. Si chiude con un grande successo Creattiva 2021, che alla Fiera di Bergamo dal 30 settembre al 3 ottobre ha ospitato 40 mila visitatori provenienti da tutta Italia.

Considerato il contingentamento legato alle misure anti Covid-19, che ha costretto a limitare il numero di biglietti in vendita, si è registrato il tutto esaurito in diverse fasce orarie delle quattro giornate, in particolare al mattino e nel week-end.

“Ancora una volta migliaia di visitatrici ci hanno confermato il loro affetto – commenta Carlo Conte, Project manager e ideatore della manifestazione nonché Direttore operativo di Promoberg – Fiera Creattiva è ormai diventata un punto di riferimento per un pubblico proveniente da tutta Italia e sempre più competente: le appassionate della creatività si segnano con anticipo in agenda le date delle edizioni autunnale e primaverile, sanno cosa troveranno qui, conoscono gli espositori: quella a Creattiva è una tappa fondamentale all’interno di quel percorso che le porterà, nei prossimi mesi, a realizzare i loro capolavori di manualità da donare a parenti e amici. Da parte degli espositori poi, ho raccolto una grande soddisfazione fin dall’apertura: c’è chi ha raggiunto o addirittura superato le entrate dell’edizione 2019”.

Particolarmente ricercati i materiali utili alla realizzazione di decorazioni, addobbi, regali e biglietti d’auguri in vista del Natale. Molto apprezzati i colori, le decorazioni e il découpage sulle più varie superfici, così come le esposizioni legate all’intera gamma dei filati – dal ricamo al merletto al feltro – fino a quelle delle macchine per cucire e l’area del legno ‘Creattiwood’.

Partecipati anche i numerosi corsi e dimostrazioni organizzati dai singoli espositori: le diverse attività proposte hanno coinvolto in modo diretto i visitatori, che sono potuti così entrare in contatto con i materiali e apprendere dal vivo le tecniche per creare con le proprie mani nuovi e personali capolavori.

In totale sono stati 175 gli espositori presenti a Creattiva 2021, provenienti da 14 Regioni d’Italia e da 8 paesi esteri, distribuiti su una superficie espositiva totale di 16 mila metri quadrati.

Creattiva è stata organizzata da Promoberg supportata dai partner Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa Sanpaolo.

UN DONO DA QUILT ITALIA A CROCE ROSSA, ALPINI, OSPEDALI PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO E SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Nel pomeriggio di domenica un particolare momento è stato dedicato al ringraziamento per l’impegno messo in campo nei mesi più duri della lotta al Covid-19 dalle realtà coinvolte nell’allestimento del noto presidio ospedaliero d’emergenza all’interno dei locali della Fiera di Bergamo per la cui costruzione sono stati impiegati proprio i pannelli che dovevano servire agli allestimenti di Creattiva 2020 e che oggi sono tornati a far da vetrina alle creazioni delle arti manuali protagoniste della fiera.

L’associazione Quilt Italia, che comprende le appassionate di questa particolare tecnica di cucito, ha donato a ciascuno di loro un quilt ovvero un prodotto realizzato a partire da un insieme di pezzi di stoffa che, uniti, possono dar vita ad arazzi, coperte, tappeti.

“Per un lungo periodo – ha spiegato Patrizia Girlanda, presidente di Quilt Italia – questi muri ai quali ad ogni edizione di Creattiva appendiamo le nostre creazioni hanno racchiuso grande dolore e sofferenza. Con il dono di questi prodotti, realizzati con pezze provenienti da tutta Italia, vogliamo simbolicamente abbracciare la città di Bergamo e tutti gli attori coinvolti nel progetto dell’ospedale da campo, per dire che qui c’eravamo anche noi con il cuore”.

Erano presenti Maurizio Bonomi, presidente della Croce Rossa di Bergamo, Stefano Casetto, presidente vicario di ANA-Associazione Nazionale Alpini di Bergamo, Luigi Daleffe, coordinatore infermieristico del presidio in fiera dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Un quilt sarà consegnato anche gli Spedali Civili di Brescia, città che insieme a Bergamo ha affrontato la fase più violenta della pandemia.

“Quest’opera rappresenta proprio quello che è successo qui un anno e mezzo fa: in una composizione di questo tipo sembrano essere idealmente inserite tutte le diverse competenze che ognuno di noi ha condiviso in uno sforzo collettivo che ha permesso di realizzare l’ospedale da campo e poi il centro vaccinale – ha commentato Luigi Daleffe. E se Stefano Casetto ha ricordato come “qui è stato fatto quello che era giusto fare, insieme a tanti collaboratori”, Maurizio Bonomi ha osservato come “vedere tante persone oggi è una segnale del fatto che si può ripartire in sicurezza, tutti insieme, e tornare alla normalità”.

Un commosso ricordo è stato poi riservato a Carlo Sottocasa, chiamato anche affettuosamente ‘Carletto’, impegnato per anni al controllo accessi e al servizio di cortesia alla Fiera di Bergamo. ‘Carletto’ è mancato all’età di 70 anni proprio a causa del Covid-19, “dopo aver prestato il proprio servizio con il garbo e la simpatia che lo contraddistinguevano, nelle tante manifestazioni della Fiera”, aggiunge con la voce rotta dell’emozione Carlo Conte. Gli espositori e lo staff di Promoberg hanno voluto dedicare a lui l’edizione 2021 di Creattiva.

Il quilt donato: da sinistra Patrizia Girlanda, Maurizio Bonomi, Luigi Daleffe, Stefano Casetto e Carlo Conte

LA PREMIAZIONE DELLA ‘FASHION HALF MARATHON 2021’

Evento conclusivo di Creattiva 2021 la sfilata di moda che chiude la ‘Fashion Half Marathon 2021’, la competizione a colpi di stile e capacità creative con l’ausilio di macchine per cucire professionali Juki che ha impegnato 18 giovani fashion designer italiani.

Seguendo il tema indicato – ‘Pic Nic Glamour anni ’50 e ’60’ – e utilizzando materiali messi loro a disposizione dall’organizzazione, i concorrenti hanno realizzato nei quattro giorni di fiera un abito valutato da una giuria, che ha tenuto conto degli aspetti di stile (coerenza col tema assegnato e originalità), di tecnica e precisione nella realizzazione, e di sartoria (manifattura e finiture).

Prima classificata Francesca Aiello, 24 anni, della città metropolitana di Napoli, studentessa presso l’Accademia di Moda e Design Maria Mauro. Vince una macchina per cucire Juki modello DDL8000 del valore commerciale di 1.870 euro. Al secondo posto Claudia Tarantini, 28 anni, di Bari, dell’Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’arte del costume Koefia, mentre medaglia di bronzo a Popa Rodica, 34 anni, di Asciano (Siena), dell’Accademia della Moda e del Costume. Vincono rispettivamente una macchina per cucire Juki HZL- DX7 e una macchina tagliacuci Juki MO654 DE.

APPUNTAMENTO A NAPOLI E A ROMA

Dopo l’edizione bergamasca, a novembre Creattiva raggiungerà Napoli, ma soprattutto sbarcherà a Roma. Nata alla Fiera di Bergamo nel 2008, e sempre organizzata da Promoberg – la società che gestisce il Polo fieristico bergamasco di via Lunga –, grazie al suo grande successo Creattiva è riuscita negli anni a raggiungere le più importanti fiere della Penisola trasformandosi in una manifestazione di carattere nazionale. Quest’anno le due ulteriori tappe fissate hanno l’obbiettivo di raggiungere il pubblico sia del Sud e che del Centro Italia.

Appuntamento dunque a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, dal 12 al 14 novembre dalle 10 alle 20, e per la prima volta a Roma dal 19 al 21 novembre, allo spazio RagusaOff dalle 9.30 alle 19.30.

“Creattiva è stata la prima manifestazione che abbiamo cancellato nel 2020 – ricorda Fabio Sannino, presidente di Promoberg – L’edizione primaverile doveva svolgersi agli inizi di marzo, ma visto quello che stava succedendo decidemmo di sospendere tutto per precauzione: pochi giorni dopo sarebbero state varate le strette misure di contenimento della pandemia. È stato quindi molto emozionante riportare Creattiva alla Fiera di Bergamo dopo un anno e mezzo. Dopo il successo di Bergamo c’è grande attesa per le prossime tappe di Napoli e di Roma: Creattiva è ormai diventata una manifestazione leader del settore anche al Centro e al Sud Italia, un’idea vincente nata a Bergamo all’interno di Promoberg che ha saputo farsi strada in tutto il paese guadagnandosi sul campo il titolo di ‘Fiera Nazionale delle Arti Manuali’”.

