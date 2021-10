Covid, in Lombardia 328 nuovi positivi: 41 a Bergamo - BergamoNews

Sono 328 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di domenica 3 ottobre: sono emersi dall’elaborazione di 56.407 tamponi, per una positività dello 0,58%.

Risultano tutti in calo i numeri dei ricoveri: -6 il saldo dei reparti ordinari (359 persone), -1 quello delle terapie intensive (57). Sale invece a 9.999 il dato delle persone attualmente positive in regione (148 in più rispetto a sabato).

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 decessi, per un totale da inizio pandemia di 34.054. Sono invece 840.761 i guariti/dimessi.

I dati per provincia

Milano 88

Bergamo 41

Brescia 48

Como 13

Cremona 10

Lecco 4

Lodi 8

Mantova 5

Monza e Brianza 34

Pavia 12

Sondrio 6

Varese 41

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!