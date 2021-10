Come e quando si vota - BergamoNews

Seggi aperti dalle 7 in 38 Comuni bergamaschi. Ma quali sono le regole per le elezioni amministrative del 2021, in piena era Covid?

Eccole.

Per andare alle urne non sarà obbligatorio mostrare il Green Pass, ma sarà ovviamente necessario indossare la mascherina.

Evitare di recarsi al seggio in caso di temperatura corporea superiore a 37.5 grandi, se si è stati in quarantena o a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Previste sezioni speciali per il voto a domicilio per chi è costretto a casa o in ospedale.

L’elezione del primo cittadino è diretta.

Nei Comuni sopra i 15 mila abitanti (Treviglio e Caravaggio), a ogni aspirante sindaco possono essere collegate una o più liste di candidati al consiglio comunale.

L’elettore può:

1) tracciare una X sul nome del candidato sindaco e su una lista a lui collegata;

2) tracciare una x soltanto sul nome del candidato sindaco, il voto così non si estende ad alcuna delle liste;

3) tracciare un segno sul simbolo di una delle liste, così il voto si estende anche al candidato sindaco collegato;

4) scegliere il voto disgiunto, cioè indicare un candidato sindaco e, insieme, una lista che appartiene a un’altra coalizione (questo solo nei comuni sopra i 15 mila abitanti).

Le preferenze (attenzione al genere)

Si potranno esprimere, poi, fino a 2 preferenze per i candidati al consiglio comunale (un solo voto nei Comuni fino a 5 mila abitanti): basta scrivere il cognome del candidato accanto al simbolo della sua lista.

E qui bisogna prestare attenzione alle preferenze di genere: se si indicano due candidati devono essere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda scelta.

Quando sapremo i risultati?

Il primo risultato ad arrivare, dopo la chiusura dei seggi alle 15 di lunedì 4 ottobre, sarà l’affluenza.

Poi comincerà lo spoglio.

Il sistema elettorale

Per vincere, nei comuni sopra i 15 mila abitanti, un candidato deve superare il 50% dei voti. In caso contrario i due più votati andranno al ballottaggio, domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sotto i 15 mila abitanti c’è un solo turno: chi arriva primo, diventa sindaco.

Nei Comuni sopra i 5 mila abitanti gli elettori possono esprimere fino a due voti di preferenza ma in questo caso la scelta deve prevedere candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

La doppia preferenza può essere esercitata anche nel caso si ricorra al voto disgiunto, ovvero nel caso i cittadini vogliano votare per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata.

Il voto disgiunto è ammesso solo nei Comuni con più di 15 mila abitanti: in questo caso, il voto sarà attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

