Bici rubata a Seriate ritrovata a Bergamo: denunciato un uomo con arnesi da scasso nello zaino - BergamoNews

Bergamo. Negava di essere il possessore di una bicicletta risultata rubata pochi giorni prima a Seriate e posteggiata poco lontano da dove si era seduto, ma nello zaino gli agenti della Polizia di Bergamo gli hanno trovato vari oggetti atti allo scasso di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Per questo motivo un cittadino pakistano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e gli agenti proseguono nelle indagini per capire se sia lui l’autore materiale del furto.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati a lui nel corso di un servizio di prevenzione e controllo, durante il quale hanno notato una bicicletta Bianchi parcheggiata alla stazione autolinee di Bergamo, nei pressi di una delle pensiline di servizio.

Ad insospettirli l’atteggiamento dell’uomo che, seduto su una panchina, si guardava attorno in continuazione.

Sono in corso accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare la condotta dell’uomo precedente al controllo: nel frattempo gli arnesi da scasso sono stati sequestrati e lui denunciato per esserne stato trovato in possesso.

La bicicletta è stata restituita al proprietario, un cittadino ucraino residente a Seriate.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!