Bergamo Basket, esordio vincente a Olginate: Ihedioha-Dell’Agnello trascinatori - BergamoNews

La WithU Bergamo inaugura il suo campionato di Serie B battendo in trasferta la Caffè Agostani Olginate per 40-49.

Una gara, come sottolineato dal punteggio, dove si è segnato pochissimo da entrambe le parti, ma dove i primi minuti del terzo quarto sono stati decisivi per i blu-arancioni: il break di 6-18 spinto dai “senatori” ha permesso alla WithU di prendere in mano la partita, e di non mollarla più.

Trascinata dalla coppia Ihedioha-Dell’Agnello, 33 punti in due, la WithU Bergamo festeggia i primi punti stagionali; la vittoria, come sottolineato nel post-partita da coach Cagnardi, dà morale e fiducia, dopo la partenza contratta nel match. Già il prossimo un weekend un incrocio da circoletto rosso sul calendario: a Bergamo arriva Cividale, una delle più serie candidate al ruolo di protagonista di questo campionato.

Avvio di gara piacevole, Olginate resta avanti con i punti di Maspero ed Ambrosetti, ma Dell’Agnello replica e si dimostra già in palla (8-7 al 4’). Qualche errore di foga da una parte e dall’altra, il risultato non si smuove per due minuti abbondanti, Ihedioha firma il primo vantaggio blu-arancione con sei punti consecutivi all’interno di un break di 0-9, che manda in fuga la WithU. La difesa di Savoldelli e compagni gira già a buon ritmo, Olginate trova una fiammata da Brambilla per ricucire fino al 13-16 del 10’.

I locali restano in scia, sfruttando anche un passaggio a vuoto orobico (15-16 al 13’), la WithU si sistema ma non lucra nulla e segna solo con Isotta per tutto l’arco del secondo quarto, mentre i padroni di casa mettono la freccia sul finale di un periodo che, verosimilmente, non passerà alla storia (21-18 al 20’).

La WithU esce molto bene dagli spogliatoi: Isotta e Dell’Agnello firmano il nuovo sorpasso, Ihedioha è sempre un faro nel pitturato, e la prima tripla di Sodero regala il +6 ai blu-arancioni. Olginate patisce, finisce a -9, ma risale con un parziale di 6-0 in chiusura di frazione (33-36 al 30’); la coppia Dell’Agnello-Ihedioha funziona, la WithU mantiene il comando, e proprio la tripla del numero 15 dà il +7 a metà ultimo quarto. Olginate avrebbe tempo per provarci, ma la difesa di Bergamo – unita alla scarsa serata al tiro di Negri e soci – fa il resto. Ihedioha ed Isotta chiudono il match con qualche secondo di anticipo, ad Olginate passa la WithU Bergamo.

Caffè Agostani Olginate-WithU Bergamo 40-49 (13-16, 21-18, 33-36)

Caffè Agostani Olginate: Bloise 6 (1/4, 0/8), Ambrosetti 5 (0/1, 1/6), Negri (0/3, 0/5), Maspero 14 (5/9, 1/8), Tomcic; Okiljevic (0/1 da tre), Baparapè 9 (3/5, 0/1), Brambilla 6 (3/5, 0/2), Martinalli n.e., Castagna n.e., Natalini n.e., Cucchiaro n.e.. All. Cilio

WithU Bergamo: Savoldelli 4 (2/5, 0/5), Sodero 6 (1/4, 1/7), Cagliani, Dell’Agnello 12 (4/8, 0/2), Ihedioha 21 (8/15, 1/2); Bedini (0/3, 0/1), Isotta 6 (3/4, 0/1), Manenti (0/2), Dembelè, Piccinni n.e., Negri n.e., Rota n.e.. All. Cagnardi

Tiri liberi: Caffè Agostani Olginate 10/18, WithU Bergamo 7/16

Rimbalzi: Caffè Agostani Olginate 42 (Maspero 11), WithU Bergamo 33 (Ihedioha 11)

Assist: Caffè Agostani Olginate 7 (Negri, Ambrosetti, Bloise 2), WithU Bergamo 9 (Savoldelli 5)

Usciti per 5 falli: nessuno

Spettatori: 140

