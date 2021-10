Atalanta-Milan: Zapata l'unica nota positiva della serata, rassegnato Gasperini in panchina - BergamoNews

Musso 5,5 : Non impeccabile sul gol di Calabria. Guanti rossi non portano fortuna, rimangono

appariscenti

Djimsiti 5 : Diligente non basta, passo diverso da quello di Leao. Non lo prende mai.

Demiral 5 : Viso da duro che non spaventa nessuno, inizio da capitato li per caso. Non rientra

dopo i primi 45′.

Koopmeiners 6 : (1’ 2t) Cerca di dare logica ad un assetto squilibrato. È l’ora delle scelte per

Gasperini.

Palomino 5 : Non aiuta Maehle a disinnescare Calabria pronti via. Spesso in ritardo quando

servirebbe stringere la marcatura.

Zappacosta 6 : Theo è un cliente scomodo, destra o sinistra è politicamente corretto. Un suo

sinistro al 19’ costringe Maignan a salvarsi in corner. Tra i pochi sufficienti.

Deroon 5,5 : Operaio della metà campo spesso in difficoltà su Diaz, spostato centrale di difesa

non vuole arrendersi ma la prestazione non convince.

Freuler 5 : Grave l’errore sul raddoppio del Milan. Impalpabile e mai in partita.

Maehle 5 : Deve fare tutta la fascia, inizia perdendo Calabria, poi non pervenuto. Soffre più di tutti

un assetto tattico confuso.

Muriel 6 : ( 20’ 2t) Entra a partita compromessa, ci mette brio e velocità a illudere il recupero del

risultato.

Pessina Sv : Gamba o pallone di Tomori, deve uscire in barella dopo soli 20 minuti senza

nemmeno il conforto del direttore di gara. Var Abisso non vuole disturbare

Pezzella 5 : ( 20’ 1t) Troppo lontano dai ritmi della gara, non manca la volontà. Non basta

Malinovskyi 5 : “ Io sono d’un’altra razza. Son bombarolo”. De Andre’ rimane immenso nella sua

lirica, lui non trova mai il tempo per il suo sinistro bomba.

Ilicic 6 : ( 10’2t) L’abito da subentrato gli va stretto, serve la sua imprevedibilità. A tratti si rivede

ma è troppo tardi per come si era messa la gara. Non ha colpe.

Zapata 6,5 : Fondamentale e punto fermo della formazione, soffre la marcatura di Kjaer che non

piacque a Gasp .La sua Colombia lo reclama per 3 gare, lui non lascia il rigore a Muriel per

togliersi la soddisfazione del gol e il gol di Pasalic è tutto merito della sua voglia di non arrendersi.

Gasperini 5 : Squadra subito in confusione e non è una novità, manca Toloi l’uomo giusto per

limitare Diaz, lui non trova la soluzione fin dall’inizio dove si alternano prima Deroon poi Demiral.

Di nuovo ci sono gli infortuni muscolari di Muriel, Palomino e Gosens, buon ultimo proprio Toloi

manco in panchina , una novità negativa. Partita sporca con il Milan che arriva a Bergamo in sella

a arrabbiature di Champions ma la squadra si presenta senza concentrazione e non è la prima

volta che si inizia con gravi distrazioni. Quando ridisegna la squadra la partita è irrecuperabile, il

risultato non inganni, la prestazione sia fisica che tattica è incomprensibile, come il suo

atteggiamento in panchina: presto rassegnato.

© Riproduzione riservata

