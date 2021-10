Atalanta-Milan 2-3: la Dea si fa male da sola e non riesce a riagguantare un match partito male - BergamoNews

Una Dea distratta e poco efficace si arrende al cinismo e all’atletismo di un Milan che sta vivendo uno straordinario momento di forma. Il risultato finale di 3-2 in favore dei rossoneri allonta ulteriormente l’Atalanta dalla vetta. La squadra di Gasperini si fa male da sola regalando due gol agli avversari prima di decidere di iniziare a giocare nel finale di gara. Non basta lo sprint finale con i gol di Zapata e Pasalic per riprendere un match approcciato male. Lo 0-3 targato Calabria, Tonali e Leao sottolinea la prestazione sottotono dei padroni di casa che ora devono ritornare a sugli errori commessi e ripartire da capo.

Secondo Tempo

50′ Fischio finale! Finisce qui il big match

48′ Gol Atalanta! Zapata si libera di Messias, alza la testa e premia a centro area Pasalic che da due passi non può far altro che trafiggere Maignan

45′ Pioli sostituisce Leao con Pellegri

42′ Dentro Pasalic e fuori Freuler per l’assalto finale

42′ Accorcia le distanze la Dea! Mani di Messias sul tiro di Zappacosta e calcio di rigore trasformato da Zapata

33′ Escono Tonali e Hernandez ed entrano Bennacer e Ballo Toure

33′ Tris ospite con un gol strepitoso di Leao! Kessie ferma l’azione della Dea e rilancia il contropiede, Hernandez porta la palla, scambia con Leao che disegna una traiettoria a giro sul secondo palo imprendibile per il portiere

28′ I rossoneri cambiano Brahim Diaz con Messias

14′ Rebic con un doppio passo dalla destra conquista il fondo liberandosi di Pezzella, cross al centro per Saelemaekers che da due passi di testa trova il tuffo miracoloso di Musso

10′ Gasperini prova a cambiare il match con il doppio ingresso di Muriel e Ilicic, escono Maehle e Malinovskyi

7′ Punizione di Malinovskyi dalla trequarti che esce di poco alla sinistra del palo

1′ Cambio Atalanta: dentro Koopmeiners, fuori Demiral. De Roon si abbassa al centro della difesa

1′ Riprende il match

Primo Tempo

47′ Finisce la prima frazione!

42′ Il Milan raddoppia! Freuler in possesso di palla a centrocampo scopre la sfera e se la fa rubare da Tonali che si presenta a tu per tu con Musso e lo spiazza

24′ Esce l’infortunato Pessina, al suo posto entra Pezzella con lo spostamento sulla trequarti di Maehle

19′ Prima Zappacosta e poi Zapata a un soffio dal pareggio! L’esterno di Gasperini rientra sul mancino e libera una conclusione magistrale a fil di palo deviata in corner dal portiere del Milan. Sugli sviluppi del corner Zaata incorna di testa e ancora l’estremo difensore si supera mantenendo il vantaggio

14′ Zapata si libera sulla sinistra di Kjaer con un tunnel, entra in area di rigore scarica un tiro velenoso respinto in tuffo da Maignan, sulla sfera si avventa Malinovskyi che trova l’intervento in scivolata di Tonali a salvare il risultato. Conclude il disimpegno Tomori

1′ Vantaggio Milan! Passaggio filtrante di Hernandez per il taglio di Calabria che calcia addosso a Musso e sulla respinta punisce il portiere argentino

1′ Fischio d’inizio!

guarda tutte le foto 8



Atalanta-Milan, il film della partita

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Palomino, Demiral; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!