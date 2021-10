"A spasso" con lunghi cacciaviti: hanno precedenti per furto, denunciati due minori - BergamoNews

Bergamo. Sono stati deferiti alla Procura dei Minori due giovani di origine croata con precedenti per furto che nella tarda mattinata di sabato sono stati sorpresi in città in possesso di due lunghi cacciaviti di cui non hanno saputo giustificare il possesso.

Una Volante della Questura di Bergamo si era messa sulle loro tracce dopo la segnalazione di un cittadino, che li aveva notati armeggiare nelle vicinanze di un cancello condominiale.

Gli agenti, giunti sul posto, non hanno trovato nessuno, ma si sono immediatamente messi sulle loro tracce nelle vie limitrofe, notando i due ragazzi in via Broseta: alla vista della volante si sono dati alla fuga, scappando verso il parco Locatelli e nascondendosi all’interno di una siepe.

Gli agenti li hanno rintracciati e fermati senza difficoltà, scoprendo durante il controllo due lunghi cacciaviti che tenevano infilati nei pantaloni.

Scattata la denuncia, ora sono in corso gli accertamenti per verificare se i due abbiano commesso furti in abitazione in città.

