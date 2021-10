Palazzo Castiglioni si illumina di rosa, campagna di prevenzione tumori al seno, utero e ovaio - BergamoNews

Milano. Per il terzo anno consecutivo Confcommercio Milano sarà al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel progetto Pink is Good, nato nel 2013 con lo scopo di finanziare medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio.

Per tutto il mese di ottobre verrà illuminato di rosa Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, a testimonianza della vicinanza alla tematica e della volontà di sensibilizzare i propri associati (e non) sulla prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi.

Ogni anno in Italia 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, oltre 10.000 all’utero e oltre 5.000 alle ovaie. Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori impegnati a trovare soluzione sempre più efficaci contro queste patologie femminili e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come ad esempio lo Studio P.I.N.K.: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno. Allo stesso tempo Fondazione è impegnata in campagne di sensibilizzazione circa l’importanza della prevenzione e dei sani e corretti stili di vita quotidiani e tali messaggi sono diffusi anche grazie alle Pink Ambassador, donne che hanno combattuto la malattia e che si allenano per correre una mezza maratona, ricordando che l’attività fisica è un’arma di prevenzione.

Parlare di prevenzione è importante e Confcommercio Milano è orgogliosa di sostenere Fondazione Umberto Veronesi in un progetto di così grande valore.

