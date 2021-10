Manto artificiale bergamasco per lo stadio della nazionale del Congo - BergamoNews

La nazionale di calcio della Repubblica Democratica del Congo, rappresentativa nazionale calcistica del paese africano allenata dall’ex Inter Hector Cuper, giocherà le prossime partite sul manto bergamasco della Limonta Sport.

Per riqualificare il terreno di gioco dello Stade des Martyrs de la Pentecôte, il terzo più grande in Africa, che viene utilizzato per le partite di calcio, ma anche per concerti e incontri politici, è stato scelto il manto artificiale con intaso GEO Xtre dell’azienda di Cologno al Serio.

“Con il suo unico filamento bicolore a doppia S e l’anima rinforzata – spiega l’azienda-, il filato Max S installato in questo stadio ha una capacità ineguagliabile di tornare alla sua posizione originale (resilienza) gioco dopo gioco – una soluzione perfetta per le strutture di alto livello in tutto il mondo. Più naturale nella sensazione e nell’aspetto, è ideale per campi ad alte prestazioni”.

Questo grande stadio è lo stadio di casa della squadra nazionale della Repubblica Democratica del Congo e del club AS Vita e DC Motema Pembe del campionato di calcio della Repubblica Democratica del Congo, con una capacità fino a 125.000. Costruito da Mobutu nel 1993, con l’aiuto della Cina, lo chiamava “Kamanyola”. Laurent – D. Kabila, dopo essere diventato presidente, lo ha chiamato “Stade des Martyrs” per commemorare l’assassinio di quattro politici.

