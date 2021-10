I segreti di Wind River, Pets 2 o 007? La tv del 2 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 2 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Arena Suzuki 60′ 70′ 80′”. Dall’Arena di Verona, Amadeus è il protagonista dello show dedicato alla musica degli anni 60′ 70′ e 80′, un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici ed iconici della musica made in Italy e le – hit Internazionali.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Mentre Jackson e Lucy vivono il loro primo giorno da agenti di Polizia, Nolan deve ancora affrontare un mese di addestramento e si trova a sventare una rapina in banca….

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposto “Indovina chi viene a cena”. L’inchiesta mostra il legame tra i traffici internazionali dei rifiuti e il traffico di animali selvatici (incredibilmente ancora commerciati nonostante gli scienziati abbiano chiesto di bloccarli per evitare altre pandemie causate da virus di origine animale come il covid19). Il comun denominatore è il crimine contro l’ambiente, sempre più diffuso perché a fronte di notevoli guadagni il rischio di finire nella maglie della giustizia è remoto. – Un programma di Sabrina Giannini.

Su Canale5 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Agente 007 – Missione Goldfinger”; su Italia1 alle 21.20 “Pets 2 – Vita da animali”; su Rai4 alle 21.20 “I segreti di Wind River”; su Iris alle 20.30 “Return to Sender – Restituire al mittente”; e su Italia2 alle 21.05 “Il treno”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Quello che non ho”. Neri Marcorè propone un’interpretazione del presente in bilico tra le canzoni di Fabrizio De Andrè e il pensiero di Pier Paolo Pasolini accompagnato dai musicisti Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini e con la regia di Giorgio Gallione.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – L’amore non ha prezzo”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!