Coach Cagnardi presenta la WithU Bergamo Basket: "Lotteremo per un posto nei playoff" - BergamoNews

In vista del primo impegno ufficiale nel campionato di Serie B girone B in programma sabato 2 ottobre alle 20.30 sul campo di Olginate, ha parlato il coach del WithU Bergamo Basket Devis Cagnardi. L’allenatore dei bergamaschi ha raccontato come arriva la sua squadra al match, gli obiettivi e le aspettative sulla nuova stagione.

Cosa l’ha spinto ad accettare la proposta del Bergamo Basket 2014?

“Il mio percorso nel mondo della pallacanestro è iniziato come giocatore, poi per un infortunio ho iniziato ad allenare nelle giovanili della Reggiana. Con il tempo sono diventato vice in A1 fino a ricoprire la figura di capo allenatore. Due anni fa ero ad Agrigento in A2 mentre l’anno scorso ero alla Blu Treviglio. Mi è piaciuta l’idea di costruire una squadra composta da qualche giocatore senior a cui vengono affiancati tanti giovani. Questo progetto mi ha allettato perché mi piace lavorare con i ragazzi, dare qualcosa di proprio anche individualmente agli atleti”

Ci presenti la rosa che ha a disposizione

“Abbiamo sei giocatori senior in un campionato dove puoi permetterne di averne di più. La federazione impone la presenza di tre under nel roster. Tutti i giovani classe 2003-2004 si alterneranno, non andranno a completare la rosa ma saranno elementi importanti che supporteranno la squadra a tutti gli effetti. Cinque degli atleti più esperti sono arrivati questa estate, a loro si aggiunge Bedini che è rimasto dallo scorso anno. Il playmaker è Savoldelli, un ritorno perché cresciuto a Bergamo. La guardia è Sodaro arrivato da Chieti in A2, come ala piccola c’è Negri (ex Orzinuovi in A2), ala grande Dell’Agnello giocatore che conosce bene la categoria e arrivato dal Cesena. Al suo fianco Ihedioha è il cestista più navigato della squadra con i suoi 34 anni”

Quali sono i vostri obiettivi per l’annata 2021-22?

“Oltre alla crescita dei singoli ragazzi abbiamo degli standard di squadra da raggiungere. Venendo da una retrocessione sul campo dobbiamo mettere in campo una formazione competitiva ogni domenica per vincere le partite. Penso che dopo queste situazioni sia importante vedere spirito di sacrificio. L’obiettivo è lottare per il raggiungimento dei playoff quindi arrivare tra le prime otto classificate”

A proposito delle vostre avversarie, cosa devono aspettarsi dalla vostra squadra?

“A detta di molti colleghi che conoscono meglio il campionato di Serie B siamo una compagine difficilmente inquadrabile, abbiamo zero vissuto e rappresentiamo un’incognita per chi ci affronta. Non avendo mai giocato insieme ed essendo composti da molti giovani sappiamo qual è il nostro potenziale ma le avversarie dovranno scoprirci con il tempo”

Questo weekend inizia la stagione di Serie B girone B. Come arrivate alla partita contro Olginate?

“Emotivamente siamo pronti, abbiamo lavorato tanto e bene. Partendo da zero sono arrivati i primi miglioramenti, con l’inizio del campionato si alza il livello e il margine di errore si riduce. La giovane età di qualcuno potrebbe giocare brutti scherzi, il gruppo però sta sopperendo a qualche lacuna. Tecnicamente non siamo un cantiere aperto, anche se dobbiamo fare tanta strada. Vedo abnegazione e voglia di mettere in campo quello che siamo oggi”

Ha parlato di gruppo, come si stanno integrando under e senior? Sta facendo affidamento su qualche ragazzo per guidare il roster dal punto di vista della leadership?

“L’integrazione è il risultato frutto del vissuto di un gruppo, delle esperienze vissute insieme. Dovremmo passare dalle prime sconfitte, dalle prime difficoltà per creare affiatamento di squadra e capire di che pasta siamo fatti. La leadership è un aspetto fondamentale ma deve avvenire in maniera naturale. Insignire da subito una persona come il trascinatore potrebbe essere un errore e al momento i ragazzi sono tutti sullo stesso piano”

© Riproduzione riservata

