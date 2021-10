Chignolo d’Isola, in fuga con un etto di cocaina: 20enne arrestato dopo inseguimento - BergamoNews

Chignolo d’Isola. Proseguono i controlli volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in pianura bergamasca. I carabinieri della Compagnia di Treviglio nella serata di venerdì 1° ottobre hanno arrestato un 20enne, Z.S., disoccupato di origine marocchina trovato in possesso di 101 grammi di cocaina.

I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt al conducente di una potente Kawasaki Z750 proveniente da via Carso di Madone che, ignorando l’invito a fermarsi, ha accelerato tentando la fuga zigzagando pericolosamente tra le vetture in transito e creando pericolo per gli altri utenti della strada.

Al culmine dell’inseguimento, giunto in via XXV aprile di Chignolo d’Isola, a causa della forte velocità e di un azzardato sorpasso effettuato in prossimità della rotatoria, la moto è uscita dalla sede stradale.

Caduto rovinosamente a terra, nel vano tentativo di guadagnare la fuga, il 20enne prima si è disfatto di un involucro contenente dello stupefacente, poi si è diretto in un campo di granturco dove, nonostante fosse favorito dall’altezza delle piante, è stato trovato e subito bloccato dai militari.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Treviglio per le cure necessarie a seguito della caduta dal motociclo e in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che avrà luogo nella giornata di sabato 2 ottobre.

