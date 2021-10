Capelli Arcobaleno, a Creattiva la mamma influencer delle fasce porta bebè - BergamoNews

Tenere il bambino a contatto con il proprio corpo, avvolgerlo in una morbida fascia per portarlo con sé, per tenerlo vicino: una pratica che fa bene sia al piccolo che alla mamma. E anche al papà. Perché il babywearing, – letteralmente “indossare il bambino” – ovvero l’uso di fasce per portare i bebè, piace molto anche agli uomini e consente loro di provare una sensazione simile a quella delle donne in gravidanza, oltre a stimolare il legame con il proprio figlio, soprattutto se neonato.

A Creattiva, la fiera delle arti manuali in programma fino a domenica in via Lunga, quest’anno c’è un vero e proprio corner dedicato al babywearing, al maternage consapevole e ad alto contatto.

La star è l’influencer olandese Hedwych Veeman, meglio conosciuta come Capelli Arcobaleno: 620mila followers su Instagram, 187mila su Facebook, 79mila sul suo canale Youtube, nel quale posta video sulle varie tecniche per avvolgere i bambini in ogni tipo di fascia.

Hedwych ha 32 anni e quattro figli, due femmine e due maschi che vanno dai 10 ai 3 anni. La sua esperienza con la fascia è nata per necessità: “Quando ho avuto la mia prima bambina studiavo all’università. Avevo bisogno sia di seguire le lezioni che di tenere con me mia figlia e ho iniziato ad usare dapprima un marsupio, poi ho conosciuto la fascia e non l’ho più abbandonata”.

Perché questo modo di portare è ideale per i bambini?

“Perché sentono l’odore della mamma, i rumori che percepivano quando erano all’interno del grembo, il cuore, il respiro e si sentono sicuri. Inoltre la posizione che assumono i bambini in fascia è quella fisiologica, la migliore per consentire una crescita corretta”.

Il sistema del babywearing è molto comune in Africa.

“Sì ma non solo, anche in Europa c’è una lunga tradizione in questo senso, soprattutto in Germania. Ho incontrato tante nonne che, vedendomi, dicevano che anche loro portavano i loro figli così. L’Italia non è esclusa, visto che le donne cucinavano con i bambini legati addosso, oppure se li mettevano sulla schiena e andavano a lavorare nei campi”.

È vero che l’utilizzo della fascia è entrata anche nei reparti maternità degli ospedali?

“Sì, perché i benefici di questo modo di portare sono stati confermati da studi a livello medico e psicologico. Aiuta molto i bambini prematuri e anche quelle mamme che hanno avuto un parto problematico, serve a ristabilire un contatto sano e sereno con il loro bambino”.

Se prima la fascia era un semplice supporto per portare il proprio bambino, ora è diventata anche un accessorio “di moda” tra le neomamme.

“Sì, nel senso che adesso si usano tanti tipi di stoffa, con vari colori e fantasie. Quando ho iniziato io i costi erano contenuti, mentre ora ci sono alcuni brand che commercializzano anche fasce da 4mila euro. La cosa positiva è che maggiori testimonial ci sono e più si diffonde la cultura del portare”.

Come mai hai scelto i Capelli Arcobaleno?

“All’inizio frequentavo un gruppo di babywearing su Facebook e postavo le mie fotografie, così mi hanno suggerito di aprire un blog e una pagina Facebook dove mostrare alle mamme le varie tecniche per utilizzare la fascia. Le prime volte sembra molto complicato, poi quando ci si abitua diventa semplice e naturale. All’epoca mi tingevo i capelli una volta di fuxia, una di giallo fluo, un’altra di verde, poi di arancione. Esauriti i colori ho chiesto ai miei followers un consiglio e in tanti mi hanno risposto: ‘Arcolbaleno!’, e così ho fatto”.

© Riproduzione riservata

