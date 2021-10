Volley sorde, l'Italia capitanata dalla bergamasca Ilaria Galbusera in finale al Mondiale - BergamoNews

La Nazionale italiana di volley sorde è in finale mondiale: le azzurre capitanate dalla bergamasca Ilaria Galbusera, campionesse d’Europa in carica, hanno superato 3-0 l’Ucraina e si sono guadagnate l’accesso all’ultimo atto della competizione in corso di svolgimento a Chianciano Terme e Chiusi, in provincia di Siena.

Una cavalcata esaltante quella delle ragazze allenate da Alessandra Campedelli (e nel cui staff figura anche Simona Rinieri, vecchia conoscenza del Volley Bergamo con il quale ha sollevato al cielo la Coppa dei Campioni) che, dopo la sconfitta all’esordio per 3-2 contro la Turchia, hanno inanellato una serie di successi convincenti: 3-0 contro la Repubblica Ceca, 3-0 a tavolino contro il Ghana, 3-1 contro l’Ucraina e 3-1 contro la Russia.

Poi di nuovo le ucraine in semifinale, osso duro nonostante il 3-0 finale: 25-23, 25-22 e 25-16 i parziali.

Sabato 2 ottobre alle 15.30 la finalissima, contro la Turchia che con un bel 3-1 ha avuto la meglio della Russia.

Un incrocio già visto in questa quarta edizione del Campionato del Mondo di volley per atlete sorde, proprio all’esordio della competizione: nella gara inaugurale del torneo, infatti, le turche avevano rovinato la festa all’Italia prendendosi la vittoria al tie-break (22-25, 25-14, 25-17, 18-25, 13-15).

Ora, però, c’è subito l’occasione per prendersi una bella rivincita ed è la migliore che ci possa essere.

La gioia di Ilaria Galbusera durante il match con l'Ucraina

