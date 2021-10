"Professori emeriti": il riconoscimento a 5 illustri docenti "emeriti" per l'alto rilievo dell'attività didattica - BergamoNews

Bergamo. Grande partecipazione, giovedì 30 settembre in Aula Magna in Sant’Agostino, alla cerimonia di conferimento del titolo di “professoressa emerita” e “professore emerito” a cinque illustri docenti dell’Università degli studi di Bergamo: Emanuela Casti, Roberto Colombi, Angela Locatelli, Angelo Renoldi e Gianfranco Rusconi.

Presenti, al conferimento dei titoli, il Rettore Remo Morzenti Pellegrini, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione, prof. Matteo Kalchschmidt, la Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, prof.ssa Giovanna Zanotti e la Direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, prof.ssa Rossana Bonadei. Alla cerimonia hanno partecipato anche i familiari degli insigniti e numerosi docenti dei dipartimenti ai quali afferivano i premiati.

“Dopo mesi in cui la pandemia ci ha negato la possibilità di ritrovarci, come oggi in momenti che rinforzano quel senso di comunità e appartenenza così presente in tutti noi, è con una certa emozione che oggi abbiamo insignito del titolo di emerita/o cinque nostri illustri docenti, che si sono distinti per l’alto rilievo dell’attività didattica, di ricerca e di divulgazione nonché per le cariche e gli incarichi ricoperti in Ateneo e in altre istituzioni scientifiche. Personalità che hanno reso onore alla nostra Università, portandone alto il nome, e che negli anni hanno garantito ai nostri studenti non solo un eccellente bagaglio culturale ma anche – e soprattutto – un esempio di vita” sottolinea il Rettore, Remo Morzenti Pellegrini, nel corso della cerimonia.

In precedenza, l’Ateneo orobico aveva insignito del titolo di “Professoressa Emerita” e “Professore Emerito”: Giorgio Tagi nel 2006, Antonio Amaduzzi nel 2009, Alberto Castoldi e Pietro Enrico Ferri – entrambi già Rettori – nel 2012, Mario Masini e Gianfranco Gambarelli nel 2017, Antonio Perdichizzi nel 2018 e Maurizio Gotti nel 2019.

PROFESSORESSA EMANUELA CASTI

Già professore ordinario di Geografia dal 1.11.2000 presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, è Presidente del Centro Studi sul Territorio e responsabile del laboratorio di riflessione e sperimentazione cartografica DiathesisLab. È membro di numerose associazioni di geografi in ambito italiano (AGeI, SGI, RGI, AIIG) e internazionale (UGI, ICA). Negli anni 2016-2018 è stata Presidente della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di I e di II fascia per il settore concorsuale 11/B1-Geografia. Nel 2019 ha attivato la laurea magistrale interdipartimentale e interclasse in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio presso l’Università degli Studi di Bergamo, di cui è stata Presidente (a.a. 2019/20) e di cui attualmente è Responsabile della didattica.

PROFESSOR ROBERTO COLOMBI

Professore Ordinario di Statistica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Bergamo, è stato Direttore del dipartimento di Ingegneria dell’Unibg (1997-2003). Dal 1984 al 2012 Responsabile del ciclo di Lezioni su ”Analisi Statistica dei Caratteri Qualitativi” al dottorato di Statistica Metodologica e Applicata avente inizialmente sede amministrativa presso la università degli Studi di Trento e poi di Milano Bicocca per tutti i primi 28 cicli. Tra il 1994-2003 Membro del Senato Accademico dell’università degli Studi di Bergamo.

PROFESSORESSA ANGELA LOCATELLI

Direttore del Dipartimento di Linguistica e Letterature Comparate dell’Università dal 1999 al 2006. Direttore del Dottorato di Ricerca in Letterature Europee e Panamericane dell’Università degli Studi di Bergamo (dal 2009 al 2018) e Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo (1.11.2003-31.10.2006). Angela Locatelli è uno dei fondatori (nel 2008) e docente del Dottorato Europeo PhDNet in “Literary and Cultural Studies” con sedi a Giessen (Germania), Stoccolma, Helsinki, Lisbona, Bergamo, Graz e Warwick. Dal 1992 ad oggi Adjunct Professor e attualmente Associated Faculty Religious Studies Department University of Pennsylvania a Philadelphia. Vincitrice di due Short Term Fellowships alla Folger Shakespeare Library di Washington D.C. Ha scritto di epistemologia della letteratura (curando la serie di dieci volumi: La conoscenza della letteratura/The Knowledge of Literature, Sestante Editore, Bergamo 2002-2011). Ha inoltre dedicato numerosi studi a Shakespeare e alla letteratura e cultura inglese del Rinascimento (2 volumi e oltre 50 articoli). Le sue pubblicazioni comprendono anche un volume sul romanzo dello “stream of consciousness” (Una coscienza non tutta per sé, Bologna, Patron, 1983), un volume su H. Pinter, e numerosi articoli sul teatro inglese del XX secolo, sul Modernismo inglese e sul romanzo postmoderno. Ha pubblicato in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Finlandia, Romania, Svezia, USA e Giappone.

PROFESSOR ANGELO GIOVANNI RENOLDI

Professore Ordinario di “Economia e Gestione delle Imprese” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo (dall’1/11/1997) e Professore Associato di “Funzioni Finanziarie” presso l’Università Luigi Bocconi – Milano (dall’1/11/1992). È stato Pro-Rettore Vicario dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009); componente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009); del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009) e della Giunta di Ateneo dell’Università degli Studi di Bergamo (1999-2009).

PROFESSOR GIANFRANCO RUSCONI

Professore Ordinario nella Facoltà di Economia fino al 30 settembre 2012, dal 1° ottobre 2012 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Quantitative dell’Università di Bergamo per il settore scientifico-disciplinare di economia aziendale. Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dal 2003 al 2012 (salvo un’interruzione di un anno), vicedirettore del Dipartimento medesimo dal 1992 a quando è stato eletto direttore e Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per il triennio 2012-2015 e per il 2015-2018.

