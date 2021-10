“Ottober Crest”, festa per il palato: due giorni con ravioli e cime di Scalve - BergamoNews

“Una festa per il palato”. Sabato e domenica prossimi (2 e 3 ottobre), torna infatti la Ottober Crest di Vilmaggiore, in val di Scalve, l’appuntamento per gustare le famose Creste scalvine, pasta ripiena di Formaggella tipica della valle e dedicata alle montagne che circondano la valle.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione e organizzata da Pro Loco di Vilminore di Scalve con la collaborazione della Latteria Sociale Montana di Scalve, si svolgerà negli spazi antistanti la Latteria.

Le Creste Scalvine sono uno scrigno di pasta fresca fatta a mano che custodisce un ripieno di fonduta di Formaggella Val di Scalve. Anche se di recente creazione, si rifanno alla tradizione della cucina povera della montagna, e sono state insignite del marchio Bergamo Città dei Mille Sapori insieme ai Casoncelli e agli Scarpinocc.

“La forma delle Creste – ci dice Lorenzo Bruschi, della Latteria di Vilmaggiore–, oltre ad essere piacevole all’occhio, è attentamente studiata. La mezzaluna con chiusura dentellata e pieghettata rivolta verso l’alto, vuole richiamare i profili frastagliati delle cime delle montagne che circondano la valle! Dalla Presolana – la “Regina delle Orobie” – al Pizzo Camino, passando per il Pizzo Tornello e il Cimon della Bagozza: l’ispirazione per le Creste Scalvine è nascosta in ogni cima!”.

La sagra vera e propria si svolge di fronte alla Latteria, ma le Creste saranno anche la base comune dei piatti serviti nei ristoranti che parteciperanno all’iniziativa, dove ogni chef renderà la propria variante unica, in base alla propria creatività e utilizzando i condimenti più diversi, con un occhio di riguardo ai prodotti di stagione.

La festa dei ravioli scalvini si svolgerà in concomitanza con la Fiera del bestiame e

dell’agricoltura scalvina, una celebrazione della tradizione con gare di mungitura,

premi per i migliori animali e vendita di prodotti tipici.

Per il pranzo del sabato e della domenica, Ottober Crest offre un menù ricco di gustosi piatti tipici (oltre alle Creste, per esempio, spalla con polenta taragna).

Mentre la cena del sabato sarà una serata a base di musica e birra, pà e strinù e patatine fritte.

L’accesso alla sagra è regolamentato dalle norme anti Covid. Per informazioni, 0346.51605 – info@valdiscalve.it

