L’Oceano Indiano a Bergamo… non è una fake news! - BergamoNews

Per molti, ormai, le vacanze di questa estate 2021 sono quasi terminate;

Giusto e doveroso cominciare a pensare alle prossime.

E, dopo tanta bellissima Italia, possiamo cominciare a pensare di viaggiare anche fuori dalla UE nel rispetto delle vigenti normative e delle regole. Alcune mete interessanti possono essere: Dubai (dove ha aperto anche la nuova edizione della EXPO), il Canada Abu Dhabi, Ras Al Kaihman, il Marocco e il Qatar che hanno già aperto i loro confini ai viaggiatori italiani e, da oggi 01 Ottobre, lo farà anche Mauritius !

Ecco perché abbiamo deciso di portare l’oceano indiano a Bergamo, direttamente nella vetrina principale della nostra Agenzia in Via Pitentino, 2 !

Grazie alla collaborazione con la catena alberghiera Beachcomber Resorts & Hotels Mauritius, tutti potranno ammirare una grande immagine iconica della destinazione e i favolosi colori dell’oceano e….anche farsi un “tuffo” anzi, un selfie, davanti al mare partecipando ad un simpatico contest fotografico di cui si trovano dettagli sulla nostra pagina Facebook.

Ma non finisce qui! Per chi vorrà davvero concedersi di andare in vacanza a Mauritius e…a tavola con lo Chef Luca Marchini, abbiamo predisposto un favoloso e splendido viaggio in partenza il 25 Febbraio 2022 di cui trovate tutti i dettagli a questo link https://www.roncalliviaggi.it/wp-content/uploads/2021/09/roncalli-iat.pdf.

La prenotazione dev’essere effettuata entro il 23 Dicembre.

