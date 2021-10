In casa aveva droga dello stupro: in carcere 40enne della Val Seriana - BergamoNews

Bergamo. In casa aveva una quantità consistente di droga dello stupro. Per questo motivo mercoledì (29 settembre) un uomo di 40 anni della Val Seriana è stata arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Bergamo, in un’operazione congiunta con i colleghi del Servizio centrale operativo.

Nel corso del processo per direttissima di giovedì il 40enne ha dichiarato che la sostanza era per uso personale, in particolare da utilizzare con il compagno in un club per scambisti.

Ma l’ingente quantitativo di Ghb (ecstasy liquida generalmente associata ai reati sessuali) ritrovato, ha portato il giudice Laura Garufi a convalidare l’arresto con l’accusa di spaccio della sostanza.

L’uomo, difeso dall’avvocato Paola Borghi, che aveva chiesto il termine per la difesa, è stato così condotto nel carcere di Bergamo in attesa della prossima udienza fissata a novembre.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!