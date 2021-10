Hammamet, Rambo III o Tiepolo? La tv del 1° ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 1° ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di”Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Undici celebrities si sfideranno tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Spazzati via”: al termine di una negoziazione, l’agente Jessica Knight della REACT riesce a liberare l’ostaggio e a far ammanettare il ribelle. Quando lascia l’edificio, una bomba esplode ed uccide i suoi compagni di squadra.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, con Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Hammamet”; su Italia1 alle 21.20 “Rambo III”; su Rai4 alle 21.20 “Look Away Lo sguardo del Male”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti…”; su Iris alle 20.55 “Hereafter”; e su Italia2 alle 21.10 “The Nun: la vocazione del male”

Su Rai5 alle 21 il documentario “Art Night – Tiepolo 1 – Diritti della fantasia”. Tiepolo non è un artista da museo. Questo viaggio comincia dalla sua città, Venezia. A seguire, “Shoot it!”: ‘Bang Bang Club’, il nome dato a quattro impavidi fotoreporter che vollero rivelare al mondo intero le realtà dell’Apartheid, mettendo in gioco le loro stesse vite.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

