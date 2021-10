Filago, Medici sfida il quorum: imperativo evitare il commissariamento - BergamoNews

Filago. Il dramma del commissariamento lo hanno già vissuto sulla loro pelle nel 2015: il mancato raggiungimento del quorum alle elezioni comunali costò a Filago un anno di gestione affidata al commissario prefettizio, che si limita solamente ad evitare l’immobilismo a livello amministrativo.

Per superare quell’impasse, un anno più tardi si tornò alle urne dove Daniele Medici ebbe la meglio su Claudio Terzi: ora il sindaco uscente si ripresenta come unico candidato al ruolo di primo cittadino, al termine di una campagna elettorale impostata proprio per raggiungere la fatidica quota, nel frattempo passata dal 50% al 40%.

“Abbiamo predisposto dei volantini pieghevoli che abbiamo consegnato casa per casa – spiega Medici – Poi l’informazione è continuata su una pagina Facebook creata ad hoc e negli ultimi giorni siamo tornati nelle cassette della posta dei cittadini invitandoli a presentarsi alle urne: in molti ancora pensano che la presenza di un solo candidato renda scontato l’esito dell’elezione, ma è l’esatto opposto. Sono ottimista, credo che da questo punto di vista abbiamo fatto un bel lavoro: siamo anche riusciti a organizzare due riunioni pubbliche, alla quale però hanno partecipato pochi cittadini”.

Per la definizione della lista, Medici è partito da un gruppo “storico”, con quattro persone ereditate da quella di cinque anni fa: “Non è stato però facile – ammette – Ne avevo contattate una cinquantina e uno lo abbiamo anche perso a causa del Covid. Felice però che in gruppo siano entrati tre giovani, due studenti universitari e un ingegnere di 35 anni: speriamo di appassionarli alla politica”.

Guardando al programma elettorale sono sostanzialmente tre i punti principali che guideranno la prossima amministrazione: “Il primo è il progetto di Piazza Dante – spiega Medici – Siamo al 50% del progetto, con fondi già stanziati, e vorremmo vederne la conclusione per dare un po’ di vivacità al centro del paese. Il secondo è un grande immobile che è stato sequestrato alla criminalità e sarà restituito alla socialità dopo la restaurazione. La Regione Lombardia ce l’ha consegnato 10 mesi fa, dovremo tribolare un po’ tra finanziamenti e coperture finanziarie, perchè sarà un progetto da 3-4 milioni che per un paese piccolo come il nostro è una somma importante: la Regione, però, ha promesso di starci a fianco con consulenza e assistenza nei rapporti con Cassa Depositi e Prestiti. L’ultimo è la riforma di Azienda Isola, partecipata del Comune che opera nell’ambito sociale: crediamo che ci sia bisogno di un cambio di passo, per essere più vicini a chi ha realmente bisogno in un momento in cui la povertà è in costante crescita. Amministrazioni e assessore devono essere più attivi nel censimento degli stati di bisogno e necessità dei cittadini”.

Il sociale rimane sempre una delle priorità dell’amministrazione Medici che, ricordando la grande disponibilità dei volontari nei mesi più duri della pandemia e gli “sconti” fatti dal Comune alle voci addizionale Irpef, Imu e contributi scolastici, rilancia: “Il principio che ci guida è sempre lo stesso, quello di far sentire meno la pressione sulle famiglie in un momento che continua a essere difficile e favorire lo studio dei ragazzi: per questo lavoreremo ancora sul mondo della scuola e, grazie a bilanci in ordine e con un po’ di avanzo, potremo abbattere le rette ed offrire contributi per trasporto o svolgimento di attività sportive”.

Anche la visione a lungo termine è chiara: “Tra cinque anni mi immagino una Filago che abbia completato il processo di ristrutturazione – sottolinea Medici – Siamo partiti dalla biblioteca, proseguiremo con un centro rinnovato e più vivo, all’interno del quale vorrei rivedere le banche che ci hanno lasciato e più negozi di vicinato. Crediamo in questo cambiamento, che punta a vivibilità e aggregazione. A livello amministrativo, poi, la mia missione principale del prossimo mandato sarà quella di formare i giovani, riuscire magare a galvanizzare a livello politico un gruppetto di 7-8 persone che possano dare un cambio generazionale”.

Impegno Comune Insieme

Candidato sindaco: Daniele Medici

Consiglieri: Giovanna Alberta, Cristian Baratelli, Ivano Del Prato, Oliviero Locatelli, Claudio Marra, Luca Medici, Giacomo Monzani, Massimiliano Passera, Silvia Pizzigoni, Monica Teli, Giovanna Testa, Riccardo Vielmi.

