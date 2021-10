Elezioni ad Alzano: sfida a due fra Bertocchi e Zanchi - BergamoNews

Alzano Lombardo. Conto alla rovescia per le elezioni amministrative ad Alzano Lombardo. Il 3 e il 4 ottobre i cittadini saranno chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale: i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, scegliendo a chi affidare l’amministrazione del Comune seriano nei prossimi cinque anni.

I candidati in corso per la carica di primo cittadino sono due: da una parte l’attuale sindaco Camillo Bertocchi, alla guida della coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il gruppo civico “Camillo Bertocchi Sindaco”, mentre dall’altra c’è lo sfidante, Mario Zanchi (che negli ultimi cinque anni è stato consigliere comunale di minoranza per la lista “Loretta Moretti – Al servizio della città”), sostenuto dalla neo-costituita lista civica Alzano Futura.

La lista a sostegno di Bertocchi, che abbina continuità e rinnovamento: è composta da 7 esponenti dell’attuale amministrazione e da 9 volti nuovi. Più precisamente, è costituita da: Mattia Amedeo Baldis, impiegato e presidente della Pro Loco; Elena Bonomi, assessore uscente a Politiche Sociali e Sport, lavoratrice autonoma; Roberta Angelica Contessi Manenti, laureata in Giurisprudenza e fondatrice dell’associazione Per Alzano; Erika Curnis, impiegata nell’ambito della sicurezza sul lavoro; Aimone Andrea Lorenzi, assessore uscente al Bilancio e professore; Vladimiro Volpi, medico chirurgo, direttore sanitario delle Case di Riposo di Alzano, Brembate Sopra e Gorlago; Giovanna Zanchi, assessore alla Programmazione, geometra; Gabriele Foresti, studente universitario al Politecnico di Milano; Raul Merelli, programmatore informatico; Benedetta Benigni, studente universitaria di Giurisprudenza; Eleonora Alari, avvocato; Gianluca Englaro, bancario in pensione; Oreste Martignago, assicuratore; Giuseppe Gorzio, ingegnere; Ilvo Bonasio, tecnico, presidente dell’USO Alzanese; e Angelo Prestini, pensionato.

La lista che sostiene Zanchi, invece, è formata da: Claudio Benedetti, pensionato, ex insegnante; Giulio Borgonovo, medico chirurgo urologo; Francesco Carrara, tecnico di radiologia; Rosaria Chiodini, pensionata, ex responsabile INPS; Carolina Cugnetto, ragioniera; Denis Gherardi, consulente assicurativo; Mauro Gritti, impiegato contabile; Donatella Mangili, erborista; Loretta Moretti, attivista di volontariato; Leonardo Pezzotta, studente International politics, law and economics; Marida Rossi, impiegata amministrativa; Federico Santaniello, praticante avvocato; Katia Syll, consulente fiscale; Domenico Toscano, pensionato, ex dirigente; Marco Vezzoli, software engineer; e Francesco Zini, operatore socio assistenziale.

LE INTERVISTE

Intervista al candidato sindaco Camillo Bertocchi

Intervista al candidato sindaco Mario Zanchi

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!