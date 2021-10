Elezioni a Vilminore, sfida fra Orrù e Toninelli: le liste e le priorità - BergamoNews

Vilminore di Scalve. Si avvicinano le elezioni amministrative a Vilminore di Scalve. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali, scegliendo chi dovrà amministrare il paese per i prossimi cinque anni.

Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 e per la carica di primo cittadino è corsa a due: da una parte c’è l’attuale sindaco, Pietro Orrù, che si ripresenta con una lista rinnovata nel simbolo e nel nome, ossia “FARE Vilminore di Scalve”, mentre dall’altra Lucio Toninelli, con la lista “ViviAmo Vilminore di Scalve”.

Le priorità della lista di Orrù sono: “incentivare l’apertura di nuove attività ed al contempo mantenere quelle esistenti dandogli la possibilità di rinnovarsi in chiave più moderna e adeguata alle esigenze attuali; adeguare la rete viaria, soprattutto quella che conduce nelle aree industriali/artigianali e contestualmente realizzare nuove aree adibite a parcheggio in ogni Frazione; efficientare il sistema dell’illuminazione pubblica in tutto il territorio; ristrutturare gli edifici pubblici ormai inadeguati energeticamente e sismicamente; e implementare i servizi alla persona già esistenti oltre a crearne di nuovi con una particolare attenzione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi”.

Le priorità della lista di Toninelli, invece, sono “i servizi alla persona: disabili, anziani, donne, ogni cittadino soprattutto i più fragili”.

I candidati della lista “FARE Vilminore di Scalve, per Pietro Orrù sindaco, sono: Stefano Albrici, Roberto Belingheri, Gianpaolo Carizzoni, Stefano Magri, Maurana Marcelli, Alessandro Morandi, Luigi Moreschi, Elena Rinaldi, Michela Romelli, Lino Pungitore.

I candidati della lista “ViviAmo Vilminore di Scalve”, per Lucio Toninelli sindaco, sono: Giuseppe Agoni, Angela Baldoni, Pamela Bettineschi, Etta Bonicelli, Andrea Capitanio, Giovanni Giudici, Monica Riccardi, Elisa Tagliaferri, Enrica Tagliaferri e Fernando Zamboni.

