Elezioni a Vilminore, Orrù: "Continuiamo a dare ascolto ai cittadini" - BergamoNews

Vilminore di Scalve. “È necessario continuare a dare ascolto alla gente per provare a risolvere i problemi quotidiani di cui una comunità medio-piccola come la nostra, può e deve farsi carico”. Così il sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù, in cerca di riconferma alle prossime elezioni amministrative, illustra l’impegno della sua lista, “FARE Vilminore di Scalve”.

A sfidarlo, alle comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, sarà Lucio Toninelli con la lista “ViviAmo Vilminore di Scalve”: si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Illustrando il proprio profilo, Orrù afferma: “Ho 35 anni, di professione architetto, vivo e lavoro da sempre in Valle di Scalve, sposato con Stefania e padre di due bambine – Dina e Rosa – che rappresentano il mio progetto più riuscito. Negli ultimi dieci anni ho avuto parte attiva nella vita di questa comunità: se i primi cinque anni, fra i banchi della minoranza, sono stati fondamentali nel mio percorso formativo nell’ambito amministrativo, questi ultimi cinque come Sindaco ed in parte come Presidente della Comunità Montana, sono stati preziosi nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per far funzionare al meglio la macchina burocratica. Sono entrato in Municipio che ero un ragazzo con il mio libro dei sogni in mano e la ferma volontà di valorizzare pienamente Vilminore, modernizzandola e rendendola sempre più adeguata alle nuove esigenze dei Cittadini e di chi frequenta, per motivi vari, il nostro territorio. Ora mi ripresento con lo stesso entusiasmo e la medesima energia, ma con una maggiore consapevolezza e con una squadra in parte rinnovata, che vuole continuare a sognare e a realizzare insieme il progetto di una Vilminore ancora più centrata sullo sviluppo sociale, turistico, culturale ed economico a lungo termine, insistendo – sin da subito – nella ritrovata azione sinergica e di coordinamento con gli altri Comuni scalvini, per la difesa e per il potenziamento dei servizi dei paesi di montagna: viabilità, mobilità, istruzione e sanità”.

Lo abbiamo intervistato per saperne di più.

Quali sono le priorità del suo programma?

Le priorità sono sintetizzabili nei seguenti punti:

– Incentivare l’apertura di nuove attività ed al contempo mantenere quelle esistenti dandogli la possibilità di rinnovarsi in chiave più moderna e adeguata alle esigenze attuali.

– Adeguare la rete viaria, soprattutto quella che conduce nelle aree industriali/artigianali e contestualmente realizzare nuove aree adibite a parcheggio in ogni Frazione.

– Efficientare il sistema dell’illuminazione pubblica in tutto il territorio.

– Ristrutturare gli edifici pubblici ormai inadeguati energeticamente e sismicamente.

– Implementare i servizi alla persona già esistenti oltre a crearne di nuovi con una particolare attenzione ai bisogni dei bambini e dei ragazzi.

Secondo lei di cosa ha più bisogno il paese?

È necessario continuare a dare ascolto alla gente per provare a risolvere i problemi quotidiani di cui una comunità medio-piccola come la nostra, può e deve farsi carico.

Ritengo inoltre importante costruire le basi per far sentire i cittadini parte di un progetto comune per cui valga la pena impegnarsi e in cui tutti devono sentirsi protagonisti ad partire dall’introduzione del cosiddetto “Bilancio Partecipativo”; ma soprattutto vogliamo concentrarci sui più piccoli coinvolgendoli nelle Istituzioni anche tramite la creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il tema sicurezza è sempre molto sentito. Come lo affronterete?

In questi anni abbiamo lavorato in completa sinergia con le Forze dell’Ordine per rendere la Valle di Scalve e Vilminore in particolar modo, un territorio a misuro d’uomo dove le famiglie possano vivere in tranquillità. A tal proposito intendiamo continuare ad implementare il sistema di videosorveglianza comunale che si è rilevato più volte uno strumento indispensabile per garantire la completa sicurezza dei cittadini.

Che cosa prevede per le famiglie e il sociale?

In questi cinque anni abbiamo conosciuto a fondo la nostra realtà e le sue peculiarità, pertanto crediamo di poter affermare con cognizione di causa quali possano essere i servizi utili ad ampliare l’unità d’offerta attuale. Vorremmo dedicare particolare attenzione ai bisogni di bambini e ragazzi, che rappresentano presente e futuro del nostro paese. Sempre più la nostra realtà deve confrontarsi con nuove emergenze sociali, pertanto ci proponiamo di continuare ad affrontare questo tema con la discrezione e l’attenzione che merita, proponendo in primis un servizio di trasporto socio-assistenziale per persone over 65, dedicato a persone con disabilità o altre fragilità.

La conferma del trasporto scolastico completamente gratuito per gli studenti che frequentano asili, elementari, medie e biennio superiore del Comune di Vilminore oltre alla fornitura a costo zero, dei libri di testo per i ragazzi che studiano le scuole superiori di Vilminore (biennio).

Se verrà eletto, quali saranno le opere dei primi cento giorni?

In questi 5 anni appena trascorsi, abbiamo lavorato a fondo per trovare quelle risorse sovracomunali che ci permettessero di realizzare il profondo cambiamento di Vilminore che ci eravamo prefissati. Nei primi 100 giorni l’intenzione è dunque appaltare buona parte delle opere già finanziate e progettate per un totale complessivo di quasi 4.000.000,00 Euro che per un territorio come Vilminore sono una cifra enorme, a cominciare dalla nuova illuminazione pubblica.

Che slogan avete scelto per la campagna elettorale e perché?

Il nostro slogan è anche il nome della lista con la quale ci presentiamo: FARE VILMINORE DI SCALVE! … con le sue Frazioni …

F A R E è anche l’acronimo che compone i quattro pilastri sui quali intendiamo basare la nostra rinnovata azione amministrativa:

F come Forza LAVORO

A come Ascolto DEI BISOGNI

R come Rigenerazione TERRITORIALE

E come Energeticamente SOSTENIBILE.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!