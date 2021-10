Elezioni a Gorno: si rinnova la sfida tra Calegari e Quistini - BergamoNews

Gorno. Si avvicinano le elezioni amministrative a Gorno. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali che amministreranno il paese nei prossimi cinque anni.

Come è già avvenuto 5 e 10 anni fa, è corsa a due: da una parte c’è l’attuale primo cittadino Giampiero Calegari, alla guida della lista civica “Rinnovamento per Gorno”, con Calegari e 10 candidati consiglieri di cui 5 nuovi, e dall’altra l’ex sindaco Valter Quistini, con la lista “Progetto per Gorno”, appoggiata dalla Lega, Insieme per Gorno e Indipendenti.

La sfida è la stessa di cinque anni fa, ma a parti invertite: nel 2016 il sindaco uscente era Quistini e lo sfidante Calegari mentre ora a cercare la conferma è il secondo e il primo insegue un nuovo mandato.

Calegari, 70enne, pensionato, è anche presidente della Comunità montana Valle Seriana: tra le priorità della sua lista ci sono la valorizzazione degli immobili comunali, lo sviluppo delle aree montane del paese e un centro di aggregazione.

Quistini, 61enne, consulente finanziario, negli ultimi cinque anni è stato capogruppo di minoranza. Tra gli obiettivi della sua squadra ci sono una politica fiscale a favore delle giovani coppie, l’attenzione ai giovani e l’integrazione dei servizi sociali con la sanità territoriale.

I candidati consiglieri della lista “Rinnovamento per Gorno”, per Giampiero Calegari sindaco, sono: Marco Carobbio, Luca Fabrello, Lucio Furia, Serena Maggi, Valentina Santoro, Fabrizio Scolari, Italo Serturini, Giovanni Ignazio Torrente, Adriano Samuele Zanotti e Francesco Zanotti.

I candidati consiglieri della lista “Progetto per Gorno”, per Valter Quistini sindaco, sono: Paolo Abbadini, Eleon Borlini, Cristina Cabrini, Monica Gibellini, Walter Guerinoni, Ugo Marelli, Augusto Poli, Giuseppe Perani, Pamela Maria Quistini e Andrea Zanotti.

Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

