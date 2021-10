Cusio, esce per un'escursione e si perde: 69enne ritrovato dopo una notte di ricerche - BergamoNews

Cusio. Un uomo di 69 anni di Treviglio è stato ritrovato dopo una notte di ricerche a Cusio, in Valle Brembana.

Uscito per un’escursione giovedì mattina, non aveva dato più notizie di sé, né era rientrato a casa. Probabilmente a causa della nebbia e delle nubi che si erano abbassate, non riusciva più a trovare il tragitto per il ritorno. Così è scattato l’allarme dopo che una donna ha ricevuto la chiamata d’aiuto.

Per tutta la notte tra giovedì e venerdì carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno battuto l’area, con l’unità cinofila in azione. Il telefono dell’escursionista risultava staccato.

Le ricerche si sono concentrate nella notte nella zona sopra Cusio, lungo i sentieri del Monte Avaro e del passo San Marco, verso il monte Mincucco: è proprio in quella zona che l’uomo è stato poi ritrovato in buone condizioni di salute e affidato alle cure dei sanitari.

