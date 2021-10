Calcinate, Lorena Boni: "Attenzione agli anziani, riduzione degli sprechi e lotta all'inquinamento" - BergamoNews

L’impegno politico e la vicinanza ai cittadini è la sua cifra. Lorena Boni dopo anni di attività amministrativa a Villongo si candida ora a Calcinate.

“Ho accettato di candidarmi alla carica di sindaco che mi è stata proposta dal gruppo composto da “Lega Salvini Premier – Calcinate”, “Civica Calcinate Cambia” e “Forza Italia – Berlusconi”, portando la mia esperienza amministrativa, sviluppatasi a partire dal 1993. Ho mosso i miei primi passi come consigliere comunale fino al 1997 nel vicino comune di Villongo, poi fino al 2007 come assessore al bilancio, al personale, allo sport e tempo libero fino giungere, dal 2007 al 2012, a ricoprire la carica di sindaco”.

Perché ha scelto proprio Calcinate?

La scelta di candidarmi alle prossime amministrative in qualità di primo cittadino al comune di Calcinate è legata ad un grande senso del dovere civico ma, soprattutto, al rispetto e alla stima per tutti i cittadini compaesani, amici e semplici conoscenti, che mi hanno spronato con la loro fiducia a dare il mio contributo a questo paese, in cui risiedo dal 1999 e che considero a tutti gli effetti anche casa mia. Con la mia candidatura a sindaco desidero offrire a tutti i cittadini di Calcinate una scelta di vero cambiamento, sfruttando la mia esperienza pregressa per amministrare al meglio il nostro paese.

Quali sono le priorità del suo programma?

Una riqualificazione urbana con la valorizzazione dei percorsi naturalistici del paese e una maggiore sensibilità al sociale, inteso come anziani, diversamente abili, famiglia, giovani e allo sport.

Secondo lei di cosa ha più bisogno il paese?

Secondo me Calcinate ha bisogno di maggiore sicurezza, riqualificazione degli spazi pubblici per poter essere vissuto a pieno, sfruttando tutte le risorse sociali e urbane.

Il tema sicurezza è sempre molto sentito. Come lo affronterete?

Il nostro obiettivo è incrementare la videosorveglianza, a 360 gradi soprattutto nelle aree attualmente non coperte, potenziando anche i servizi di controllo del territorio in collaborazione con le forze dell’ordine.

Che cosa prevede per le famiglie e il sociale?

Prevediamo maggior sostegno alle iniziative già in essere, attivando nuovi progetti, con una maggiore sensibilità verso le famiglie e le fasce più deboli. Coinvolgeremo i giovani mantenendo un occhio di riguardo anche ai nostri anziani e da qui nasce il nostro progetto più ambizioso, ovvero la realizzazione di una RSA. Inoltre apriremo un tavolo di confronto con gli enti preposti per una progettualità di maggiori servizi dell’ospedale di Calcinate.

Se verrà eletta, quali saranno le opere dei primi cento giorni?

Incrementeremo la presenza del comune su tutte le piattaforme di comunicazione, incentiveremo iniziative volte a ridurre sprechi e inquinamento, in particolare quello olfattivo, problema molto sentito dalla gente di Calcinate. Nell’ambito del sociale abbiamo intenzione di aprire uno sportello polifunzionale per alleggerire il cittadino dagli iter burocratici.

Che slogan avete scelto per la campagna elettorale e perché?

Lo slogan che fin da subito ci ha spinto e motivati a metterci in gioco è Cambi-Amo Calcinate che racchiude la nostra voglia di cambiare in meglio il paese e il nostro amore che abbiamo verso Calcinate.

© Riproduzione riservata

