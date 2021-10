Boltiere: 200mila euro per opere dedicate alle scuole - BergamoNews

Boltiere. Mercoledì 29 settembre alle 20.00, alla sala consiliare del comune di Boltiere, si è riunita la seduta del consiglio comunale.

In questa sede si è apportata una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, che ha visto l’inserimento di 200.000 € di fondi ricevuti dal ministero dell’istruzione per opere dedicate alle scuole.

Il primo punto all’ordine del giorno è stato proprio la variazione. Grazie ad alcuni risparmi di spesa apportati nel corso dell’anno, si sono riusciti a recuperare circa 25.000 € che verranno utilizzati per le potature del patrimonio arboreo comunale. Altri 15.000 € verranno, invece, dedicati alla sistemazione dell’impianto di areazione del centro civico Aldo Moro.

La variazione più importante, tuttavia, come detto in precedenza è stata quella relativa al ricevimento da parte del MIUR di 200.000 € da investire nel patrimonio scolastico. Fondi che l’amministrazione comunale ha già stanziato per il rifacimento degli infissi. Come ricordato dal consigliere Massimo Lena e dallo stesso Sindaco Osvaldo Palazzini, questo è soltanto l’ultimo di una serie di interventi alle scuole, iniziati dal momento dell’insediamento della nuova amministrazione e che ha visto investire nelle scuole un totale di più di 700.000 €, possibile grazie anche al grande lavoro effettuato dal personale comunale.

Durante la seduta poi, l’assessore all’istruzioneCinzia Begnardi ha trattato il punto dedicato all’approvazione del regolamento del servizio di ristorazione scolastica, che è passato da qualche mese al sistema contrattuale della concessione.

Infine, l’assessore all’ecologia Fabrizio Locatelli ha illustrato il nuovo regolamento di fruizione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del basso Brembo. Regolamento frutto di molte riunioni con gli assessori dei vari comuni appartenenti al PLIS, e che il consiglio comunale di Boltiere ha votato all’unanimità favorevolmente.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

