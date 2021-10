Atalanta, che tegola! Gosens stop, starà fuori circa 2 mesi - BergamoNews

Bergamo. Che tegola, Gosens! L’Atalanta perde l’esterno tedesco per circa due mesi: tempi lunghi, dice l’esame a cui si è sottoposto ieri e che ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Robin è rimasto in campo solo 10 minuti contro lo Young Boys e poi ha dovuto uscire per infortunio. Una vera jella, perché tra l’altro Gosens era stato protagonista nella prima partita di Champions, segnando il gol del pareggio contro il Villarreal e aveva fatto gol anche nella partita vinta contro il Sassuolo. Si stava quindi rivedendo il miglior Gosens, molto utile anche in zona gol.

Lo stop per Gosens significa che l’Atalanta si ritrova dopo il primo mese senza gli esterni titolari della scorsa stagione: Hateboer è lungodegente, operato la scorsa settimana per stabilizzare la frattura al quinto metatarso del piede destro e potrà rientrare non prima di fine novembre. Quando, probabilmente, potrà di nuovo essere disponibile anche Gosens.

A questo punto gli esterni diventano Zappacosta, che si era comunque già guadagnato il posto sulla destra e Maehle a sinistra. Con Pezzella pronto a subentrare in caso di necessità e, per la corsia di destra, eventualmente Lovato che comunque è più difensore.

Da verificare in vista della sfida di domenica le condizioni di Palomino, che Gasperini contava di poter recuperare. Tra oggi e domani sapremo se il centrale argentino, tra i migliori in questa prima fase della stagione, potrà essere di nuovo disponibile

