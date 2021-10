A cavallo sul lago d'Endine con TrekKing Ranch, raccolta fondi per Casa Eleonora - BergamoNews

Una giornata a cavallo per scoprire le bellezze e gli scorci naturalistici del lago d’Endine per un fine benefico. È l’obiettivo che si propone TrekKing Ranch di Covo che ha organizzato per domenica 3 ottobre un trekking turistico sulle sponde del lago per raccogliere fondi da destinare a Casa Eleonora, la struttura di Bergamo che ospita bambini in attesa di trapianto.

L’iniziativa vanta il patrocinio di quattro amministrazioni comunali: Gaverina Terme, Monasterolo al Castello, Spinone al Lago e Casazza. Promotori del trekking turistico due super esperti e amanti dei cavalli: Davide Seghezzi e Renato Ghisalberti. Il programma della giornata prevede il ritrovo domenica 3 ottobre alle 7.30 alla Casa del Pescatore, in via San Felica a Monasterolo al Castello per il ritiro del pass, colazione e bardatura dei cavalli. Alle 8.30 la partenza, alle 12.30 la sosta e il pranzo alla Cooperativa L’Innesto Valle delle Sorgenti. Alla 15 la partenza per il rientro per tornare alla Casa del Pescatore per le 17. Venticinque chilometri alla scoperta del Lago d’Endine e del BioParco delle Sorgenti (livello di difficoltà 2/facile).

“Abbiamo deciso di proporre questa iniziativa per far scoprire la meraviglia del paesaggio naturalistico del lago d’Endine a cavallo, un’esperienza che rimette al centro l’uomo e il suo rapporto con la natura e gli animali, in particolare con il cavallo” afferma Davide Seghezzi. “Una proposta per riscoprire il nostro territorio e sostenere un’economia che da sempre vive di questo, si parla molto di sostenibilità, di ambiente e di ecologia e questo trekking riunisce tutte queste possibilità con una aggiunta, un fine benefico: sostenere Casa Eleonora – sottolinea Renato Ghisalberti -. Ringraziamo tutti i Comuni per il patrocinio e per aver compreso il fine di questa giornata che punta a valorizzare il nostro splendido territorio con un’esperienza unica a cavallo”.

“Siamo molto felici di questa iniziativa che oltre ad offrire una giornata insolita e fantastica nella natura ha la finalità nobile di aiutare Casa Eleonora, ringraziamo Davide Seghezzi e Renato Ghisalberti e tutto il TrekKing Ranch di Covo per il sostegno che ci offrono con questa proposta” dichiara Mauro Burini, vicepresidente dell’Associazione Casa Eleonora.

Info: trekkingranch@yahoo.it – 334.2342777

