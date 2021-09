Solza, Biffi e Martino si giocano la fascia tricolore dopo 15 anni a guida Rocca - BergamoNews

Solza. Dopo 15 anni di amministrazione sotto la guida di Maria Carla Rocca, il Comune di Solza si appresta a cambiare sindaco.

Due le liste in corsa per la successione: Vivere Solza e Per Solza.

La prima è capitanata da Simone Biffi, 39 anni, marito e papà di 3 bambini, commercialista e revisore dei conti, già assessore al Bilancio e rapporti con le associazioni dal 2011 al 2016: tra i tanti ruoli ricoperti per la comunità si ricordano quelli di collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi e di presidente della locale Pro Loco, carica che ha deciso di abbandonare a giugno pur non essendoci incompatibilità con un eventuale ruolo di primo cittadino.

“Ci presentiamo con l’obiettivo di dare un nuovo impulso al paese – spiega Biffi – Lo facciamo con un gruppo di persone nuove, ma che vivono Solza quotidianamente tra associazioni, parrocchia, proprie attività, come famiglie, come studenti. Abbiamo iniziato a lavorare durante l’estate scorsa e siamo partiti con un gruppo di 20 persone: c’era tanta voglia di partecipazione, di mettersi in gioco, di lavorare per il proprio paese. Abbiamo poi dovuto fare delle scelte, ma contrariamente a quanto accaduto in altre realtà non abbiamo avuto difficoltà nel reperire persone vogliose”.

Guardando al programma elettorale, lo slogan è chiarissimo: “Rinascimento del piccolo borgo – sottolinea Biffi – Il fatto di essere un ‘piccolo borgo’ deve essere visto come un elemento positivo, punto focale di qualsiasi iniziativa culturale, sociale o urbanistica. La priorità, invece, sarà comprendere il perchè della attuale difficoltà di accesso e comunicazione con gli uffici comunali: bisogna essere più vicini, valuteremo il potenziamento degli organici”.

Visti gli ultimi anni difficili, l’ambito sociale assume ancor più importanza: “Innanzitutto abbiamo la problematica del medico di base – illustra il candidato di Vivere Solza – Uno dei due che avevamo è andato in pensione, lasciando scoperta una fetta di popolazione: una problema che sappiamo non è solo nostro, ma cercheremo di mettere a disposizione uno o più ambulatori per provare ad attirare i medici di base che verranno assegnati. Insisteremo con Ats su questo punto, dato che anche altri medici di paesi limitrofi sono prossimi alla pensione e le difficoltà aumenteranno. Vogliamo anche avviare un percorso che porti il nostro territorio nel network dei Comuni amici della famiglia, con un piano dettagliato e indirizzato a ogni fascia d’età”.

Tra i problemi, invece, c’è quello dell’ambiente: “Crediamo sia necessario migliorare il sistema di raccolta differenziata, con un percorso graduale e che ha bisogno di una formazione dei cittadini. Proveremo anche a sensibilizzarli maggiormente sulla brutta abitudine dell’abbandono dei rifiuti per il paese: allo stesso tempo, però, vigileremo per prevenire queste situazioni”.

Il sogno, in caso di elezione, è quello di arrivare “al rinascimento del paese, coinvolgendo attivamente nelle scelte amministrative la popolazione, dalla quale ci aspettiamo sostegno ma anche critiche costruttive che possano aiutare a migliorare Solza”.

“Per Solza” candida invece Jessica Martino, 45 anni, avvocato e mamma di un bambino: dopo cinque anni nelle vesti di capogruppo di minoranza, ritenta la corsa alla fascia tricolore con una lista nata dalla “fusione” con il gruppo “Legati a Solza” che nel 2016 aveva partecipato alla competizione elettorale con Simona Chiappa.

“Il progetto unificato, espressione di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, è il naturale epilogo della fitta collaborazione degli ultimi anni tra i nostri due schieramenti – evidenzia Martino – Nella nuova lista sono confluiti Mirko Boschini e Pierlorenzo Locatelli, che cinque anni fa si erano presentati con Legati a Solza. Mi ripresento con grandissimo entusiasmo, perchè da consigliere ho avuto modo di apprendere le reali problematiche del paese, alcune figlie a mio avviso di decisioni prese non nell’interesse dei cittadini. Ad esempio lo spostamento degli uffici comunali all’interno del castello Colleoni o la privatizzazione della farmacia comunale”.

Tra gli interventi prioritari, Martino indica la sicurezza: “Abbiamo avuto diversi episodi di furti o aggressioni di cani portati a spasso senza museruola. È nostra intenzione affidare dei controlli extra a una società di vigilanza privata e ripristinare il corretto funzionamento di tutte le telecamere presenti in paese perchè oggi, purtroppo, non è così”.

Politiche per la famiglia e la scuola sono altri temi rilevanti del programma: “Solza meriterebbe un istituto scolastico più moderno – spiega Martino -, prendendo magari esempio da quanto fatto da Mapello che ha sfruttato benissimo bandi regionali e nazionali. Sul lato ambientale serve una revisione della raccolta differenziata porta a porta, che al momento non prevede il ritiro delle lattine e costringe i cittadini a recarsi sempre in discarica, e ci piacerebbe realizzare un’area per gli animali da affezione regolamentata da norme precise. C’è infine la problematica legata alla banca: abbiamo perso l’ultimo sportello esistente e non ci sono postamat. Un servizio importante per i residenti”.

Così come per il candidato concorrente, anche per Jessica Martino l’insediamento di un nuovo medico di base è fondamentale: “Ma anche di un pediatra – aggiunge – Per duemila abitanti non è sufficiente un solo medico e tantissimi sono stati costretti a cercare un nuovo riferimento nei Comuni confinanti, con evidenti disservizi”.

Buttando lo sguardo a una ipotetica fine di mandato, tra cinque anni, la candidata di “Per Solza” ha le idee chiare: “Vorrei un paese con uffici comunali riorganizzati e capaci di dare risposte puntuali ai cittadini, con una scuola nuova che sostituisca quella obsoleta che abbiamo ora, che sia più vivibile nel quotidiano: più pulito, con aree urbane e verdi più curate e cestini mai più ingombri di rifiuti domestici”.

Solza, tutti i candidati

Vivere Solza

Candidato sindaco: Simone Biffi

Consiglieri: Attilio Agazzi, Laura Agazzi, Alessandro Bissola, Danilo Brembilla, Linda Colleoni, Giuseppe Colombo, Carla Vanessa Heredia Delgado, Giovanna Perego, Fabio Ravasio, Laura Zonca.

Per Solza

Candidato sindaco: Jessica Martino

Consiglieri: Mirko Boschini, Christian Commodaro, Enrico Gatto, Alessandra Ghisleni, Pierlorenzo Locatelli, Cosimo Perrone, Rosario Radice, Desiree Valerio, Fabrizio Verdolini.

