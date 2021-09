Quattro candidati per Treviglio, Tura e Imeri i più agguerriti - BergamoNews

Treviglio. Siamo alle battute finali di una campagna elettorale a tratti infuocata, quella che si è tenuta a Treviglio in questi ultimi mesi. Frecciatine e aspre critiche soprattutto tra i due candidati dei principali schieramenti: l’attuale sindaco Juri Imeri per il centrodestra e la sfidante Matilde Tura per il centrosinistra.

Non se le sono certo mandate a dire i due, protagonisti di schermaglie sui social e sulla stampa e di scontri diretti nelle diverse serate di confronto. Più soft invece i candidati Daniele Corbetta per Treviglio Civica e Augusto Corsi, sostenuto dai Socialisti per Treviglio e da Rinascerò.

I temi caldi sono state le infrastrutture come l’autostrada Bergamo-Treviglio, che vede favorevole solamente Imeri; la scelta dell’attuale amministrazione riguardo alla fiera, operazione, a detta degli sfidanti, molto costosa e non indispensabile per la città; la sicurezza del centro e di piazza Setti e, soprattutto, l’ospedale.

Tutti e quattro i candidati ritengono il presidio trevigliese importante per il servizio ai cittadini, ma Tura e Corbetta sottolineano le problematiche come le lunghe liste d’attesa sia per le visite specialistiche che al pronto soccorso, l’affidamento di alcuni servizi a cooperative sociali e l’abbandono da parte di numerosi medici che si trasferiscono altrove: questioni ritenute urgenti che andrebbero risolte al più presto, secondo la candidata dem con una task force ad hoc. Imeri invece preferisce dare risalto a ciò che all’ospedale funziona e alle potenzialità della struttura.

L’unico candidato che propone Treviglio come capoluogo di provincia della Gera d’Adda è Augusto Corsi che punta anche su residenze a canone moderato per le giovani coppie, mentre Corbetta propone un bonus per le famiglie con Isee inferiore a 20mila euro da spendere negli esercizi commerciali della città.

Tutti d’accordo invece sulla questione tangenziale sud, un’opera ritenuta indispensabile e della quale si parla da più di vent’anni, che permetterebbe di alleggerire il traffico e di ripensare lo sviluppo dell’area a Sud di Treviglio.

Ecco una panoramica sui singoli candidati con le liste che li sostengono

