Prevalgono le nuvole con qualche schiarita - BergamoNews

Settembre è agli sgoccioli: sarà davvero autunno adesso? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una vasta area basso pressoria, avente il suo centro sull’Islanda, veicolerà sull’ Europa occidentale e Mediterraneo, correnti in quota dai quadranti nord occidentali. Lungo il bordo orientale della depressione islandese, uno stabile promontorio alto pressorio devierà il flusso settentrionale fin sul Mare di Barents. Fresche correnti nord occidentali interesseranno il territorio italiano con locali fenomeni di instabilità lungo i rilievi alpini ed appenninici, più diffusi su aree meridionali, Calabria, Basilicata, Puglia salentina e Sicilia centro orientale. In Lombardia alternanza di schiarite con locali, deboli fenomeni su Alpi, Prealpi e Appennino Pavese, in attesa del passaggio di una perturbazione che dal pomeriggio/sera di sabato, sarà responsabile di nuvolosità diffusa e precipitazioni, più consistenti dalla giornata di Domenica.

Giovedì 30 settembre 2021

Tempo Previsto: al mattino irregolarmente nuvoloso con alternanza di schiarite su Valchiavenna, Valtellina e Gardesano. Da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso su Oltrepo Pavese e lungo la fascia meridionale della regione. Graduale aumento della nuvolosità lungo l’arco alpino e prealpino durante le ore centrali della giornata, con possibilità di locali, deboli fenomeni precipitativi su Prealpi centro Orientali.

Temperature: valori minimi in lieve flessione: compresi tra 13-15°C, fino a 17°C nei grandi centri urbani. Valori massimi quasi stazionari: compresi tra 22-25°C.

Venerdì 1 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso/molto nuvoloso su Valtellina, Valchiavenna e lungo tutta la fascia Prealpina, ove non si escludono deboli pioviggini. Irregolarmente nuvoloso, tendente a divenire poco nuvoloso, sulle restanti aree della regione. Dal pomeriggio graduale attenuazione della nuvolosità su aree alpine centro orientali e sul resto della regione. Durante le ore serali, estese, alte velature in arrivo dai quadranti occidentali.

Temperature: valori minimi quasi stazionari: compresi tra 12-16°C. Valori massimi in lieve flessione: compresi tra 21-23°C.

Sabato 2 ottobre 2021

Tempo Previsto: da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso al mattino su gran parte della regione, ma con nuvolosità che nel corso della mattinata, tenderà a divenire compatta lungo i settori Alpini e Prealpini centro orientali e dell’Oltrepo Pavese, con possibili deboli fenomeni precipitativi. Dal pomeriggio, nuvolosità cumuliforme lungo la fascia alpina e prealpina associata a deboli precipitazioni più probabili su Valchiavenna, Valtellina e Orobie.

Temperature: valori minimi quasi stazionari: compresi tra 11-15°C. Valori massimi stazionari: compresi tra 20-23°C.

