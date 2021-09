Nuovo rinvio per l'apertura delle elementari di Cividino: protestano i genitori - BergamoNews

Castelli Calepio. “Da fonti ufficiali ci è stato confermato che non ci sarà nessun trasloco questo fine settimana e la scuola continuerà all’auditorium di Tagliuno!”.

Si sfogano così su Facebook papà e mamme dell’Associazione genitori Cividino-Quintano, nel comune di Castelli Calepio. I figli infatti non hanno ancora potuto mettere piede nella loro scuola, la primaria Enrico Fermi di Cividino, che da più di un anno è sotto cantiere. I bambini continuano così a frequentare le lezioni all’Auditorium di Tagliuno, ma i genitori sono stanchi. “Per quanto tempo? – continua la nota dell’Associazione – Non è certo, c’è una possibilità che si possa fare entro fine ottobre, ma mancano ancora dei documenti e collaudi essenziali”.

Per questo i genitori hanno chiesto d’urgenza un incontro con il sindaco Giovanni Benini e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Fra’ Ambrogio da Calepio, Silvestro Marotta.

All’incontro, che si terrà oggi, giovedì in Comune, i genitori parteciperanno con una loro delegazione insieme ai rappresentanti di classe per avere risposte sulle tempistiche di consegna della scuola.

L’edificio di via F.lli Pagani doveva essere pronto già per l’anno scolastico 2020-2021 eppure, un ritardo dopo l’altro, è ancora sottoposto a lavori.

La promessa era che gli alunni potessero rientrare in aula per quest’anno scolastico, ma a fine agosto era chiaro che gli studenti non avrebbero rivisto la scuola: la causa era la mancata pavimentazione del portico e del rivestimento dei pilastri all’esterno. E così di nuovo all’Auditorium di Tagliuno, fino al 29 settembre. La data è arrivata, ma la conclusione dei lavori no.

Nel frattempo infatti era insorto un problema relativo ad una colonnina antincendio, che era stata posizionata al centro del piazzale ed era quindi da spostare, con scavi e opere idrauliche. Risolto anche questo ostacolo, si ipotizzava un trasloco per ritornare alla scuola elementare il 4 ottobre. Nulla da fare, mancano ancora certificazioni e collaudi.

La previsione di ingresso è stata posticipata per fine ottobre. Sarà così?

