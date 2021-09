In Fiera al via Creattiva, tutto esaurito per l'apertura della manifestazione - BergamoNews

Bergamo. Tutto esaurito per l’apertura dell’edizione autunnale 2021 di Creattiva, la kermesse dedicata alla creatività e al ‘fai da te’ organizzata da Promoberg in programma alla Fiera di Bergamo fino a domenica 3 ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.

I biglietti per la mattinata di giovedì 30 settembre risultavano sold out già alla vigilia, e l’intenso flusso di visitatori è continuato per tutto il resto della giornata.

Già esauriti anche i biglietti della mattinata di sabato 2 ottobre. Come da tradizione, per le appassionate più irriducibili il momento da non farsi scappare è stato proprio quello dell’apertura, quando gli espositori mostrano i propri materiali e la propria merce in tutta la loro ricchezza e varietà: quest’anno poi, l’ambizione di essere le prime a conoscere le nuove tendenze del settore è amplificata dalla voglia di tornare a condividere con altre persone la propria passione dopo i lunghi mesi di restrizioni legate al Covid-19.

Quello di Creattiva si è confermato un pubblico (proveniente dalla Lombardia ma anche da altre regioni d’Italia) a prevalenza femminile e sempre più ben informato sul tipo di offerta che troverà all’interno della manifestazione, che solitamente programma in anticipo di visitare. Creattiva è la fiera dei materiali e dell’arte di trasformarli per realizzare con le proprie mani prodotti originali e soprattutto personali, in cui racchiudere

qualcosa di sé, il proprio estro e la propria fantasia.

Un pubblico che si è distribuito in modo omogeneo tra gli spazi dedicati a bigiotteria e perline, cucito creativo, decorazione, pittura, découpage e miniature, ai lavori a maglia, al ricamo e al merletto, al feltro e alla

ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, alla lavorazione del legno, del vetro e della ceramica. A dominare la scena, come in ogni edizione autunnale, le tantissime idee per realizzare addobbi, decorazioni e regali in

occasione del Natale.

Oltre alla parte espositiva distribuita su uno spazio di 16mila metri quadrati, al via anche i numerosissimi corsi e dimostrazioni in programma: espositori, associazioni, creative ed esperte del variegato mondo del ‘fai

da te’ e dell’hobbistica impegnati a coinvolgere i visitatori, che giungono ogni anno alla Fiera di Bergamo per carpire i segreti delle arti manuali, conoscere nuove tecniche e perfezionare le proprie.

Una fiera frequentata soprattutto da un pubblico femminile non poteva che accogliere i propri ospiti con uno spazio dedicato al contrasto della violenza di genere. Nei locali della Fiera è stata installata una panchina rossa, simbolo riconosciuto di denuncia e di lotta al femminicidio, del posto lasciato libero da una donna che non c’è più perché portata via dalla violenza, un modo per puntare l’attenzione sulla necessità di aumentare gli sforzi per prevenire e contrastare una vera e propria piaga sociale.

I numeri di Creattiva

Sono ben 175 gli espositori totali presenti a Creattiva 2021, provenienti da 14 Regioni d’Italia e da 8 paesi esteri. Protagonista la Lombardia: dei 94 espositori della regione 35 sono bergamaschi. Seguono i 19 provenienti da Milano, e i 13 dalla vicina provincia di Lecco. Sette espositori provengono da Varese e altrettanti dalla provincia di Monza-Brianza, ma non mancano anche le rappresentanze di Brescia (6), Cremona (4) e Como (3).

Tra le altre regioni italiane spiccano i 26 espositori da 5 province del Veneto, ma anche gli 11 dell’Emilia-Romagna e i 9 del Piemonte. Seguono la Toscana (6 espositori presenti in Fiera), la Campania (4), l’Umbria, il Lazio e le Marche (3), la Liguria (2) e infine l’Abruzzo, il Friuli-Venezia Giulia, la Puglia e il Trentino-Alto Adige (1).

Sono presenti anche 10 espositori provenienti dall’estero: 2 dalla Francia e altrettanti dalla Spagna, oltre a Germania, Polonia, Malta, Svezia, India ed Ecuador (1 per paese).

Gli appuntamenti

Per celebrare il World Teachers’ Day (5 ottobre 2021), la giornata mondiale dedicata dall’Unesco agli insegnanti, domenica 3 ottobre alle ore 10 (nella sala Convegni Caravaggio) è in programma il convegno ‘Nuovi alfabeti: la scuola dopo la pandemia’.

L’obiettivo è quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione e di portare alla luce ciò che di buono rimarrà dai due anni segnati dalle restrizioni contro la diffusione del Covid-19, particolarmente impattanti sul mondo della scuola.

Intervengono Pier Cesare Rivoltella, professore ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore esperto di Didattica e Pedagogia Speciale, Cristiana Ottaviano, professoressa associata all’Università degli studi di Bergamo dove si occupa di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, e Giuseppe Scaratti, professore ordinario dell’Università di Bergamo esperto in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

Nel pomeriggio si prosegue con tre laboratori: ‘Podcast Anch’io! Come attivare la classe, divertirsi e imparare ‘on the go’’, coordinato da Claudia Canesi, ‘Trasformiamo e costruiamo la matematica!’ guidato da Elisa Marchisoni, e ‘Robot, insegnami tu! Il Pensiero computazionale per risolvere problemi’ gestito da Silvia Sirtori. I laboratori, una modalità originale per coniugare manualità e didattica, si ripetono nel pomeriggio (alle 14.15, 15.30, 16.45 e 18) per permettere al maggior numero di insegnanti possibile di parteciparvi in tutta sicurezza.

Convegno e laboratori legati al Teachers’ Day sono riservati agli insegnanti, sono gratuiti e a numero chiuso (150 posti per il convegno, 11 per ciascun laboratorio). È necessario l’accredito sul sito teachersday.it (ciascun insegnante può iscriversi al convegno e a due laboratori al massimo). Domenica 3 ottobre i docenti regolarmente iscritti alle iniziative legate al Teachers’ Day possono visitare gratuitamente Creattiva, presentando (in formato cartaceo o digitale) la conferma di avvenuta registrazione alle iniziative in cassa, dove riceveranno il biglietto di ingresso gratuito. I docenti non registrati alle iniziative non avranno diritto all’agevolazione.

Domenica 3 ottobre alle 16 sul palco del padiglione A di Creattiva spazio alla sfilata degli abiti realizzati da 18 giovani fashion designer impegnati nella ‘Fashion Half Marathon’, una competizione a colpi di stile

e capacità creative lungo i quattro giorni di Creattiva.

Da giovedì 1 a domenica 3 ottobre sarà poi presente in Fiera la influencer olandese autrice delle pagine social di successo ‘Wrapyouinlove’ nota anche come ‘Capelli Arcobaleno’: proporrà i propri workshop dedicati

alle tecniche di utilizzo di fasce e supporti per bambini all’interno di ‘Wrap on the road’, la nuova area di Creattiva dedicata in modo specifico al babywearing e al maternage, con prodotti che aiutano la mamma a

tenere il proprio bebè vicino al petto o alla schiena mentre cammina o svolge le diverse attività quotidiane, Creattiva è organizzata da Promoberg supportata dai partner Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa

Sanpaolo.

Il programma completo della manifestazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito dedicato www.fieracreattiva.it e su www.bergamofiera.it, da dove è possibile l’acquisto online dei biglietti.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!