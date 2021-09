"Fai la scelta giusta", Bergamo Sviluppo per l'orientamento alle scelte di studio e di lavoro - BergamoNews

Bergamo. L’orientamento alle scelte di studio e di lavoro è un asse portante delle attività del Sistema camerale, che esercita, in coerenza con la propria missione istituzionale, un ruolo di collegamento tra sistema formativo e mondo produttivo e valorizzazione del capitale umano. Obiettivo di tali azioni è indirizzare e agevolare i processi decisionali dei giovani, sia favorendo una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche, sia fornendo informazioni per valutare le diverse alternative formative e gli sbocchi professionali a disposizione compresa l’alternativa imprenditoriale e l’autoimpiego.

La Camera di commercio di Bergamo, attraverso l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, supporta queste azioni con proprie attività avvalendosi ad esempio del Sistema Informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal, indagine che monitora i fabbisogni professionali e occupazionali delle imprese del territorio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Bergamo Sviluppo, per presentare agli istituti scolastici strumenti e dati utili all’orientamento degli studenti, organizza il 1° ottobre alle 10.30 una conferenza stampa in modalità webinar, aperta, oltre alla stampa, alle figure professionali appartenenti al mondo scolastico (dirigenti scolastici, docenti, studenti), agli operatori dei CPI e dei servizi al lavoro, a tutti coloro che operano in stretto contatto con gli istituti scolastici (operatori occupati nelle organizzazioni di categoria, imprenditori, professionisti…). Nel corso della conferenza stampa verranno presentate:

– la guida 2021 “#Failasceltagiusta”, strumento di orientamento per i giovani che stanno scegliendo il proprio percorso di studi o che stanno terminando la scuola secondaria superiore, utile a capire i fabbisogni di personale, in termini di titoli di studio e di qualifiche, richiesti dalle imprese della provincia emersi dall’Indagine Excelsior

– le principali iniziative sul tema orientamento e PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che vedono impegnata la Camera di commercio di Bergamo e Bergamo Sviluppo (tra i quali il supporto ad alcuni programmi di educazione imprenditoriale realizzati con Junior Achievement e il nuovo intervento orientativo sulle libere professioni (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri…).

Di seguito il programma dettagliato della conferenza stampa:

10.30 – Saluti istituzionali

Giacinto Giambellini – Presidente Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale Camera di commercio di Bergamo

Claudio Gagliardi – Vice Segretario Generale Area Formazione e politiche attive del lavoro di Unioncamere

10.45 – Le iniziative a supporto dell’orientamento e dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento di Bergamo Sviluppo

Cristiano Arrigoni – Direttore Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale Camera di Commercio di Bergamo

11.00 – Quale scuola per quale lavoro in provincia di Bergamo: la guida per l’orientamento #Fai la scelta giusta 2021

Laura Straulino – Senior Consultant Human Capital PTSCLAS

11.15 – I programmi di educazione all’autoimprenditorialità con Junior Achievement Italia a Bergamo

Armando Persico – Senior Education Manager JA Italia

Giovanni Fassi – Presidente Fassi Gru Spa

Ezio Ronzoni – Amministratore Delegato Banca Galileo Spa

11.45 Orientamento all’attività libero professionale

Marcello Razzino – Rappresentante delle libere professioni nel Consiglio della Camera di Commercio

La partecipazione, in streaming tramite Zoom, è gratuita, previa iscrizione su www.bergamosviluppo.it

