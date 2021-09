Elezioni a Bedulita, stessa sfida di 5 anni fa: Facchinetti contro Turi - BergamoNews

Bedulita. Stessa sfida a due di 5 anni fa per la poltrona di sindaco del paese della Valle Imagna. Il confronto è lo stesso del 2016 tra l’attuale sindaco Roberto Facchinetti (vincitore con l’81% dei voti con la lista Per un comune democratico, nata nel 1978) e Leonardo Turi (con la civica Scelta vincente).

Facchinetti, 53 anni, geometra, presidente della Comunità Montana Valle Imagna, sindaco già nel periodo 2001-2011 (e in amministrazione comunale dal 1987 con incarichi di consigliere e assessore), se rieletto, vorrebbe continuare l’attuazione delle opere di viabilità. Tra gli obiettivi della lista Per un comune democratico anche la realizzazione di un nuovo polo scolastico in prossimità della cittadella dello sport a Sant’Omobono.

LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA

Gestore di un negozio di telefonia ed elettronica a Sant’Omobono Terme e del parco di Rota d’Imagna, Turi, 61 anni, pone come punto principale del proprio programma la conclusione delle opere pubbliche in corso. La lista Scelta vincente per Bedulita vuole continuare ad appoggiare le attività delle associazioni presenti sul territorio, rinnovando anche la convenzione con il sistema bibliotecario di Ponte San Pietro, visto anche un trend dei prestiti di libri decuplicato negli ultimi anni. Cultura, ma anche lavoro.

LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!