Calvenzano, l'appoggio della Lega a Ferla: "Andate a votare". Unico avversario il quorum - BergamoNews

Calvenzano. Un assist inaspettato. La Lega, da avversaria diventa sostenitrice dell’unico candidato al comune: il sindaco uscente Fabio Ferla. Lo fa lanciando un appello: “Il 3-4 ottobre andate a votare” per cercare di raggiungere il quorum ed evitare il commissariamento.

“In questo momento storico, il problema Covid, le difficoltà economiche, in cui il primo pensiero è rivolto alle difficoltà personali, alle Famiglie e al lavoro, abbiamo deciso con spirito di responsabilità, per la passione politica amministrativa e l’amore per il nostro territorio, di dare supporto, capacità e presenza in questa nuova amministrazione – ha spiegato la sezione del paese -. In alcuni momenti bisogna fare quello che è giusto per una comunità e unire le forze per i propri cittadini”.

Proprio dal Carroccio ci si aspettava un nuovo assalto al municipio, ma le cose sono andate diversamente. A quel punto, Ferla si è trovato con un solo avversario: il quorum. “Dopo 5 anni nei quali abbiamo realizzato tutto quanto promesso e compiuto anche opere aggiuntive rispetto a quelle previste dalle linee di mandato – spiega – ci presentiamo con un nuovo programma da realizzare”.

La lista “Amiamo Calvenzano” ha messo al centro del programma due macro punti: la transizione ecologica con diversi interventi legati alla sostenibilità ambientale, al potenziamento delle nuove tecnologie volte all’efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana dell’edificato limitando ulteriore consumo di suolo, alla valorizzazione e all’ampliamento delle aree verdi comunali, ma anche con il potenziamento del sistema di raccolta differenziata. Gli interventi, in tema di opere pubbliche, dovranno essere coerenti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza così da intercettare i fondi europei che il Governo stanzierà.

