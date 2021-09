Bergamo, scontro auto-moto in via Calvi: 20enne ferito - BergamoNews

Bergamo. Un ragazzo di 20 anni ferito, anche se in modo non grave. È il bilancio dell’incidente di giovedì mattina in via Calvi a Bergamo.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 12.15 all’incrocio con via Palazzolo, di fronte al ristorante indiano Shiva.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo era a bordo di una moto che si è scontrata con una vettura.

Il giovane è finito a terra e dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni: non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.

