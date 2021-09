Bedulita, viabilità e turismo nel programma del candidato Leonardo Turi - BergamoNews

Bedulita. Disincantato realismo, ma impegno costante, in particolare verso la realizzazione di opere a servizio della comunità. Questo il proposito di Leonardo Turi, che nelle elezioni amministrative di Bedulita del 3 e 4 ottobre sfiderà l’attuale sindaco Roberto Facchinetti per la carica di primo cittadino con la lista Scelta vincente per Bedulita.

Una candidatura che nasce nel segno della continuità, anche rispetto all’attuale amministrazione comunale. “Mi sono presentato come candidato sindaco anche alle scorse amministrative, nel 2016, ma sono consigliere comunale a Bedulita dal 2011 – spiega Turi – Non c’è rivalità con l’attuale maggioranza, anzi, abbiamo sempre collaborato. Il paese va bene, vogliamo che possa proseguire al meglio”.

Gestore di un negozio di telefonia ed elettronica a Sant’Omobono Terme e del parco di Rota d’Imagna, Leonardo Turi, 61 anni, pone come punto principale del proprio programma la conclusione delle opere pubbliche in corso. “Obiettivo è il completamento delle opere di viabilità, in particolare per quanto riguarda gli accessi alle frazioni. Vorremmo terminare poi gli interventi in corso nel campo dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica con estensione delle reti (grazie al progetto FABER con la Provincia) e l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica di e-bike e veicoli”. In programma anche la ricerca di finanziamenti per il completamento degli impianti sportivi, visti i recenti interventi attuati e in fase di realizzazione. Necessario sarà poi il completamento della variante al Pgt: “dovrà essere rivisto, con una contrazione delle aree ad oggi edificabili a vantaggio del recupero del patrimonio edilizio esistente”. Per quanto riguarda il riassetto idrogeologico, verranno valutate forme di finanziamento provenienti da bandi regionali per continuare le attività di mitigazione dei rischi.

Per Turi, presidente di Assoartisti Valle Imagna (trasferitosi da quattro anni a Rota d’Imagna, ma che ha vissuto per parecchio tempo a Bedulita), altro tema importante è il turismo: “sono due anni che, a causa della pandemia, abbiamo potuto organizzare poco. Dovremmo sfruttare al meglio le strutture a nostra disposizione, per organizzare manifestazioni ed eventi culturali e musicali. Serve una rinnovata idea di turismo, per attirare i turisti e far vivere il paese anche ai nostri stessi cittadini”.

In proposito, la lista Scelta vincente per Bedulita vuole continuare ad appoggiare le attività delle associazioni presenti sul territorio, rinnovando anche la convenzione con il sistema bibliotecario di Ponte San Pietro, visto anche un trend dei prestiti di libri decuplicato negli ultimi anni. Cultura, ma anche lavoro: “vogliamo incentivare la creazione di nuove forme di attività imprenditoriali, in particolare nel settore turistico e dell’agricoltura, attraverso lo studio di modelli operativi ed esperienze già sperimentate in altri comuni della Valle” – spiega Turi. Che, come il primo cittadino in carica Facchinetti, difende a spada tratta il lavoro dei sindaci dei piccoli comuni: “avendo partecipato alla vita amministrativa degli ultimi dieci anni, non possiamo che rimarcare la notevole difficoltà di gestione del bene comune, a fronte di tagli lineari sulla spesa corrente da parte dello Stato che penalizzano le piccole comunità”.

Nonostante qualche malumore rivolto verso l’esterno, da Turi solo parole entusiaste verso Bedulita: “un paese piccolo, ma bello, dove le persone collaborano ancora tra loro. Una comunità viva e unita, con pochi altri esempi simili”. Unione della comunità rimarcata anche dal desiderio di un contatto più stretto tra cittadini e amministrazione: “vogliamo favorire anche il confronto diretto, anche grazie all’utilizzo di social network e app di messaggistica (Facebook, Twitter, WhatsApp)”. Sembrano prospettarsi altri cinque anni di collaborazione per l’amministrazione di quella che Turi definisce, per la propria conformazione urbanistica, la “Beverly Hills della Valle Imagna”.

La lista Scelta vincente per Bedulita è composta anche da Silvano Agazzi, Lisa Baggi, Ariana Biffi, Paola Irranca, Fabio Farini, Luca Mazzoleni, Demetrio Milesi.

