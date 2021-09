Bedulita, Campus scolastico vallare: il programma di Facchinetti che cerca il bis - BergamoNews

Bedulita. Continuare il lavoro, riguardante anche opere di viabilità e impianti sportivi, in sinergia con gli altri comuni della Valle Imagna. Questo, in estrema sintesi, l’impegno di Roberto Facchinetti, attuale sindaco di Bedulita, che si ricandida alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Una sfida a due quella per il paese della Valle Imagna, che vedrà riproporsi il confronto del 2016 tra lo stesso Facchinetti (81% dei voti con la lista Per un comune democratico, nata nel 1978) e Leonardo Turi (con la civica Scelta vincente).

Roberto Facchinetti, 53 anni, geometra, presidente della Comunità Montana Valle Imagna, sindaco già nel periodo 2001-2011 (e in amministrazione comunale dal 1987 con incarichi di consigliere e assessore), se rieletto, vorrebbe continuare l’attuazione delle opere di viabilità: “Serve completare il lavoro su alcune opere per le quali abbiamo già ricevuto comunicazione di finanziamento (un milione di euro di contributi statali)”. Sono allo studio, infatti, progetti esecutivi per il miglioramento dell’accesso alla frazione Capersoneni, alle frazioni Fenile, Camaglone e Piazzola, l’allargamento della strada in via Fenile (dalla cappelletta votiva all’incrocio con via Camaglone), il progetto del nuovo accesso a via Pridam e il completamento dell’ampliamento stradale di via Roma (dalla chiesa sino al cimitero). “Dopo la realizzazione della rotonda sullo svincolo tra la Provinciale per Costa Valle Imagna e la Comunale che collega Sant’Omobono, adesso sono prioritari gli accessi alle frazioni: vorremmo sistemare le strade a monte e a valle” – spiega l’attuale sindaco. Necessario per Facchinetti è poi il completamento degli impianti sportivi, iniziati nel 1992: “dopo il dissequestro della struttura, vorremmo accedere a bandi che possano permettere il finanziamento per il completamento dell’opera per lotti funzionali”. In programma anche il completamento della variante al Pgt ed opere di riassetto idrogeologico del territorio.

Tra gli obiettivi della lista Per un comune democratico anche la realizzazione di un nuovo polo scolastico in prossimità della cittadella dello sport a Sant’Omobono. “Un campus scolastico vallare dotato di tutti i primari servizi sportivi (campi di calcio, palestra, piscina) a cui aggiungere un edificio dotato di servizi dedicati all’istruzione (aule, laboratori, biblioteca)”. Nel plesso di Bedulita, in seguito, potrebbero essere realizzati spazi di residenza temporanea per le persone anziane.

Previste poi azioni di miglioramento della qualità ambientale, in direzione del rispetto degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto. “Tra i progetti attuati e in fase di completamento, la sostituzione dei corpi illuminanti a vapori di sodio con nuovi corpi illuminanti a led, con implementazione di alcuni punti luce. Nell’ambito della riduzione dei gas serra, verranno installate delle colonnine per la ricarica elettrica delle e-bike ed una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici collegata all’impianto fotovoltaico nei pressi dell’area degli impianti sportivi (progetto da sviluppare grazie anche ad un finanziamento regionale da 35mila euro)”.

Un impegno amministrativo in continuità con il lavoro svolto, in un comune di 700 abitanti, che spesso però deve scontrarsi con diversi ostacoli. Roberto Facchinetti denuncia infatti le sempre maggiori difficoltà riscontrate nell’amministrare un comune di montagna: “La spesa di parte corrente ha subito un’ulteriore contrazione con uno stanziamento di 144mila 322 euro del Fondo di solidarietà comunale del 2016, a 138mila 783 euro dell’anno in corso. La differenza di circa 5mila 500 euro sulla spesa corrente sembra modesta, ma per un piccolo comune significa una contrazione dei servizi significativa. Amministrare risorse limitate non è facile e anche in questi ultimi 5 anni, molto difficili in considerazione delle poche risorse in parte corrente, hanno influito anche sulla sostituzione del personale”. Anche con l’accorpamento e l’ottimizzazione di funzioni con altri paesi della Valle Imagna, infatti, per Bedulita rimane il problema della ricerca di personale. “Un recente decreto del Ministero dell’Interno indica un rapporto medio dipendenti-fascia di popolazione per la fascia da 500 a 999 abitanti di 1 dipendente ogni 112 abitanti, ovvero per una realtà come Bedulita di 6/7 dipendenti (allo stato attuale ne abbiamo 3). Tutti i comuni hanno meno dipendenti rispetto a quelli necessari: così il servizio pubblico non può andare avanti. Il nostro personale si impegna al massimo nello svolgere il proprio lavoro ma, dobbiamo ricordarlo, nessuno nasce tuttologo”.

Roberto Facchinetti guarda infine al futuro, con l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi: “stiamo già studiando alcune attività dedicate a loro. L’intenzione è quella di stimolare le giovani generazioni alla cura del bene pubblico, coinvolgendoli in alcuni progetti. Vorremmo lasciare loro margini decisionali, magari con piccole somme a seconda delle iniziative”.

La lista Per un comune democratico è composta anche da Giovanni Arrigoni, GianLuigi Bolis, Lucio Casali, Sonia Ferraroli, Sara Locatelli, Stefano Mazzoleni, Domenico Personeni, Fabrizio Personeni, Davide Salvi, Lorenza Valsecchi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!