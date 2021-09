Baby driver, Due settimane per innamorarsi o Chicago Med? La tv del 30 settembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 30 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fino all’ultimo battito”. Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mentre l’attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in ospedale…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, con Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Star in the star”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Con Air”; su Rai4 alle 21.20 “Baby Driver – Il genio della fuga”; su La5 alle 21.05 “Due settimane per innamorarsi”; su Iris alle 21.15 “Lo specialista”; e su Italia2 alle 21.10 “And soon the darkness”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena l’opera “Elisabetta, regina d’Inghilterra”, diretta da Evelino Pidò, regia Davide Livermore, OSN della Rai, Coro del Teatro Ventidio Basso, Maestro Coro Giovanni Farina. Cast Karine Deshayes, Sergey Romanovsky, Salome Jicia, Marta Pluda.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago Med”; su La7D alle 21.30 la docu-serie “The royals revealed – I segreti della corona”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

