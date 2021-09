Atalanta al sabato pomeriggio, il mercato si sposta la domenica: ci sono le prime tre date - BergamoNews

Bergamo. Il mercato al piazzale dello stadio si terrà la domenica mattina tutte le volte che l’Atalanta giocherà in casa il sabato pomeriggio: una soluzione che le Associazioni di categoria del commercio ambulante hanno proposto al sindaco Giorgio Gori nei giorni scorsi, soluzione che il primo cittadino ha apprezzato e reso oggetto di una specifica ordinanza, già pubblicata sul sito del Comune di Bergamo.

Il posticipo alla domenica del mercato, è già previsto, considerato il calendario della Serie A:

· da sabato 30 ottobre a domenica 31 ottobre 2021;

· da sabato 20 novembre a domenica 21 novembre 2021;

· da sabato 18 dicembre a domenica 19 dicembre 2021,

sempre mantenendo invariato l’orario ordinario delle operazioni di vendita.

Il sindaco ha anticipato il provvedimento durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 27 settembre: “Ho avuto un incontro con gli ambulanti – aveva spiegato il sindaco – nel quale si è deciso che per tre date, ovvero quando l’Atalanta giocherà il sabato, il mercato nel piazzale Goisis verrà spostato alla domenica mattina. Questo per agevolare le operazioni di smontaggio dei banchi che, per motivi di organizzazione a causa della partita, venivano anticipati di circa un’ora”.

“Quando abbiamo saputo delle difficoltà di convivenza tra i nostri banchi di mercato e le partite dell’Atalanta anticipate alle ore 15 del sabato – commenta Giulio Zambelli di Anva Confesercenti – ci siamo subito messi all’opera per trovare una soluzione ‘utile’ e condivisa. Dal dialogo positivo con la Questura e con la disponibilità fattiva del Comune – abbiamo anche fatto un sondaggio tra i 52 imprenditori presenti al mercato per sondare la loro volontà – è nata una proposta nuova e speriamo interessante che soddisfi i nostri clienti e le nostre imprese, che hanno sofferto più di altre le limitazioni per l’emergenza Covid, ma soprattutto che possa garantire un servizio di qualità e prossimità per i molti cittadini affezionati al mercato. Ecco quindi la nostra idea di proporre per le tre domeniche citate una possibilità di shopping, sempre in orario mattina, nello storico piazzale del mercato dello stadio. Speriamo che l’idea piaccia e speriamo di vedere molte famiglie passeggiare tra i nostri banchi”.

