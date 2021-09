A Verdello il campionato italiano di tiro con l'arco: presenti anche 4 medaglie olimpiche - BergamoNews

Verdello. Lo stadio Rino Gritti di Verdello ospita la 59esima edizione del campionato italiano Targa di tiro con l’arco, in due weekend (al fine di rispettare le norme Covid) che metteranno in mostra il meglio della specialità.

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2021, si svolgeranno rispettivamente le qualificazioni per i campionati di classe e gli scontri individuali valevoli per i titoli assoluti della Divisione Arco Compound (ossia gli archi con “le camme” o “le rotelle”).

La settimana successiva è dedicata alla Divisione Arco Olimpico, il giorno 8 ottobre si inizierà con le qualificazioni per i campionati di classe Ragazzi e Allievi, il giorno 9 avranno luogo le qualificazioni per i campionati di classe Junior, Senior e Master, quindi, il Campionato Italiano si concluderà domenica 10 ottobre 2021 con gli scontri individuali per l’assegnazione dei titoli assoluti.

Alla manifestazione prenderanno parte anche alcuni atleti medagliati ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo: Mauro Nespoli, medaglia d’argento individuale, e Lucilla Boari, medaglia di bronzo individuale.

Con l’oro anche gli argenti paralimpici Elisabetta Mijno e Stefano Travisani.

Tutti i dettagli sulla manifestazione si possono trovare sul sito ufficiale: IANSEO, che mediante software dedicato gestisce iscrizioni, risultati e statistiche, effettuerà la diretta streaming su YouArco.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!