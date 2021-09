Un'Atalanta granitica supera lo Young Boys 1-0 con il primo gol in Champions di Pessina - BergamoNews

L’Atalanta non delude le aspettative e ottiene un successo importante 1-0 contro lo Young Boys grazie alla prima rete in carriera in Champions League di Matteo Pessina. Una prestazione maiuscola di squadra ha permesso ai ragazzi di Gasperini di domare una formazione svizzera che ha messo in mostra una buona organizzazione tattica.

Il match è vivo e piacevole già dalle prime battute, le squadre si studiano e le individualità vengono subito a galla. Neanche l’infortunio di Gosens mette in difficoltà i bergamaschi. Zapata ci mette poco a convincere il pubblico del suo straordinario periodo di forma, salta un uomo con un numero da stropicciarsi gli occhi e tira una saetta respinta in tuffo dal portiere avversario. Il dominio del gioco nerazzurro porta all’autorete di Lauper, annullata per fuorigioco di Toloi sulla punizione calciata con il goniometro da Malinovskyi sul secondo palo.

Gli ospiti non rimangono a guardare e provano a costruire qualche occasione per cercare il vantaggio. Quella più limpida è targata Elia, il centravanti di Wagner si divora un gol già fatto dopo essere stato messo di fronte alla porta difesa di Musso. Conclusione a lato per la disperazione dei tifosi svizzeri.

Allo scadere della prima frazione Pessina da due passi fa le prove per il gol del vantaggio mancando clamorosamente l’appuntamento con la rete. Nella ripresa il copione del match rimane lo stesso e il numero 32 approfitta di un’azione straripante di Zapata sulla destra trafiggendo in scivolata l’incolpevole Von Ballmoos.

Nonostante qualche problema nel trovare l’ultimo uomo, la Dea si affida ai colpi di genio dei suoi campioni Toloi e Zapata su tutti per affondare lo Young Boys e conquistare la vetta del raggruppamento.

Atalanta-Young Boys 1-0. Pessina conquista la vittoria dei nerazzurri

